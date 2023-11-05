冷知識｜膠樽「樽底」凹凸不平有原因 防止遇到一情況後突然倒下
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
現在許多市售的飲料，都會採用膠樽來包裝，不只密封效果好，能夠保留飲料的風味，而且用完的瓶子也能夠回收，達成環保的功效。
而多數膠樽在設計上，底部通常都是呈現凹凸不平的樣貌，其實也是有原因的。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
根據日本媒體「現代ビジネス」報導，膠樽底部之所以要設計成凹凸的形狀，是為了讓膠樽的穩定性更好。由於膠樽在開封後等狀況，瓶身其實有膨脹的可能，因此如果底部一開始就設計成平的，一旦遇到膨脹，就會變成圓弧狀。
屆時，膠樽就會因為底部不穩，最終站立不住傾倒。而如果設計成凹凸形狀，那麼即使稍微有點膨脹現象，瓶身還是能維持穩定性，不容易隨便就倒下。
【相關圖輯】冷知識｜沖廁不蓋上馬桶蓋細菌周圍飛！專家揭恐怖下場：牙刷被糞便污染…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
特別像是可樂、汽水這些碳酸飲料，只要稍微搖晃，原先溶於飲料中的碳酸就容易排出，更容易造成瓶身膨脹。因此在碳酸飲料的設計包裝上，更會明顯做出不同造型的底部，以防膨脹時出差錯。
【相關圖輯】你知道紅綠燈為什麼是「紅黃綠」嗎？舊版交通燈極危險一問題惹禍（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
柿子冷知識｜吃錯易生柿石致便秘！揀柿5技巧忌空肚食1情況要去皮京都藝伎試玩｜扮舞伎體驗流程價錢化妝3小時 藝伎文化7大冷知識雞泡魚冷知識！河豚毒素竟會毒死自己？追女仔手段極浪漫被封情聖豆腐花冷知識｜傳統、盒裝凝固大不同！自製豆花3秘訣放雪櫃浸豆?冷知識｜麵包扣顏色有意思？行內人解謎2用途 美國人周日唔買包?貓貓冷知識｜貓咪不同肢體語言代表的情緒 主子這樣做證明牠愛你
延伸閱讀：
GOGORO想賣？車行老闆估金額「一票人傻眼了」 ：最大敗筆
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】