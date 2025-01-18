靜電原因｜日媒揭這樣穿搭「讓衣服產生靜電」分析背後科學原因

有些人到冬天時，常容易受到靜電的困擾。不管是觸摸東西，還是身上的衣物摩擦，都可能突然感到靜電「霹靂啪啦」的刺痛。要防範靜電，就得瞭解靜電發生的原因，依此找出對策防制。



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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，服飾產生的靜電，是因為「由不同材質製成的衣物相互摩擦」導致。當其中一種材質帶有正電荷，另一種材質帶有負電荷，這種現象就被稱為「帶電」。而帶電的衣物進行「放電」時，就會產生靜電現象。

正電與負電的「帶電」傾向因材質不同而異，因此避免某些材質的組合，可以減少靜電的產生。不容易帶電的材質，有棉、麻、絹等等。而容易帶正電的材質，則有尼龍、羊毛、人造絲等。容易帶負電的材質，則有壓克力、聚酯纖維、人造絲等等。

即使材質帶電，但如果是「正電與正電」或「負電與負電」的相同搭配時，就算摩擦也不容易產生靜電。而像棉或麻等本來就不容易帶電的材質，即使相互摩擦也不會產生靜電。反之，要避免「正電與負電」材質的衣物搭配，例如「壓克力材質的裙子」搭配「尼龍材質的褲襪」這種。也可以透過柔軟劑、防靜電噴霧等等方式，來減少靜電發生。

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