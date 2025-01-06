冬天底妝斑駁卡粉？韓團化妝師教妝前保濕神技　拆解3大常見問題

秋冬畫底妝常常出現乾紋、起皮等困擾，真的很顯老也很惱人，想解決這個問題嗎？



以下特搜韓國女團(G)I-DLE御用化妝師Haemin老師的攻略詳解，從3大常見底妝問題逐一為我們分析，只要掌握這些重點，就可以練就一身「秋冬妝前保養神技」，避免底妝乾巴巴的困擾。

韓國女團(G)I-DLE化妝師Haemin親授秋冬乾性肌膚化妝保濕3要訣，附3款保濕妝前乳推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓團化妝師教妝前保濕3要點 3款妝前產品推薦（IG@ahc.official；01製圖）

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秋冬妝前保養重點

1. 擦乳液還是精華呢？

Haemin老師回答，首先要確認產品質地，是水、露、液、乳、霜，從質地輕薄的開始用，所以正確使用順序就是「保濕水→精華→乳液→乳霜」。

2. 先塗妝前還是先塗防曬？

妝前乳是用在防曬前，因為是給皮膚打底用，就像是即刻整理肌膚的作用。接著來到了防曬階段，現在市面上的防曬，多為透明和有色兩種，正確使用順序就是「妝前乳→透明防曬→有色隔離→粉底」。

如果使用潤色防曬就是「妝前乳→潤色防曬→粉底」，因為比起有色的透明防曬質地更輕薄，後續再塗潤色隔離也不會打架，主要是因為潤色防曬質地比較濃稠，一直疊加隔離很容易起屑，這點要特別留意。

3. 減少不必要的步驟，專注保濕

Haemin老師也提到，減少不必要的步驟可以使底妝更服貼、不起死皮，如果想避免肌膚乾燥，可以在基礎妝前保養「保濕水→精華→乳液→乳霜」後，單純使用保濕妝前乳即可，不要再疊加過多產品，不然反而會弄巧成拙。

保濕妝前乳推薦

PONY EFFECT水透光妝前防曬防護乳升級版

這款妝前霸主不只是外型金奢華麗讓人忍不住多看兩眼，內在的實力更是爆棚！試用後真的感覺到它不愧是「四效合一」的妝前神器，擦上後肌膚瞬間有種「喝飽水」的感覺，保濕力滿分但完全不黏膩。專櫃級的防曬係數讓人安心，出門一整天也不怕曬黑。

搭配控油保水聚合網，讓底妝更服貼不卡粉，就算帶妝久了也不暗沉。重點是添加的大馬士革玫瑰精萃水和積雪草修護成分，真的有讓肌膚看起來更透亮的效果，連續使用幾天後感覺膚況穩定許多，早上化妝變得超省時間！這瓶絕對是懶人或妝前追求完美的姐妹們必備。

PONY EFFECT水透光妝前防曬防護乳升級版 50g，$238



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ELIXIR補濕抗氧妝前防曬底霜

這瓶補濕抗氧妝前防曬底霜真的有夠方便，一抹搞定保濕、日乳、防曬，早上出門前不用再手忙腳亂擦好幾層，直接簡化保養步驟，超適合忙碌的現代人。質地輕盈又清爽，完全不黏膩，擦上去的瞬間感覺肌膚瞬間喝飽水，還多了彈彈的Q感！最讓人驚喜的是，妝容竟然能撐一整天，完全不卡粉、不暗沉，皮膚看起來像開了柔焦濾鏡。加上防曬數也超有保障，太陽再曬也不怕。

ELIXIR補濕抗氧妝前防曬底霜 35ml，$230



BOBBI BROWN蟲草抗氧修護精華底霜

Bobbi Brown全新抗氧修護精華底霜真的很可以！一抹輕盈乳液質地，瞬間融進肌膚，提亮、保濕效果直接肉眼可見，裡頭的3大成分完全是它的王牌！冬蟲夏草和人蔘精華超補水，還讓持妝力大幅UP，下午不用再補妝，輕鬆Hold住整天，保濕力和舒適感也超讚，冬天用完全不怕乾燥起皮！大推日常必備～

BOBBI BROWN蟲草抗氧修護精華底霜 40ml，$510



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