冬天保暖｜暖包怎麼放才暖？在3穴位加溫可緩和經痛、預防中風

最近天氣寒冷，流感等病毒肆虐，不少人會使用暖包幫助保持身體的溫暖，台灣中醫吳宏乾日前在台灣《健康2.0》節目中分享暖包放在身體哪個位置對保暖最加分，還有發燒如果吃退燒藥效果不佳時，中醫有助退燒的方法。



台灣中醫師吳宏乾指出，天冷時使用暖包，在上半身和下半身各有1處放暖包效果最好的位置，相關的穴位包含位在下腹部的氣海穴、關元穴，以及後頸部的大椎穴。

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暖包放下腹部 對經痛最有效

吳宏乾說，關元穴位於肚臍下方3吋，也就是肚臍下方約4指寬的地方；關元穴與肚臍中間的則是氣海穴，在這2穴位加溫，有助暖和腸胃、子宮和雙腳，而且暖包要放直的，以便完全覆蓋到這2穴位。

大椎穴（圖左）和氣海穴、關元穴（圖右）位置圖。（YouTube@健康2.0影片截圖）

吳宏乾指出，後頸部的大椎穴，是胃、膽、膀胱、大腸、三焦、小腸、督脈等6條陽經的交會穴，把暖包放在大椎穴，有助將血液供應到頭部，可以預防中風、心肌梗塞、氣管收縮。

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大椎穴位置 刮痧助退燒

要找尋大椎穴的位置，可以先從兩肩找到與脊椎的中心點，這2個中心點相連的脊椎較高的位置，就是大椎穴。為安全起見，吳宏乾建議暖包最好以毛巾包裹使用，以免溫度太高被燙傷。

吳宏乾還說，感冒發燒的人如果吃退燒藥效果不好，也可以在大椎穴刮痧有助退燒，方法是在吃退燒藥15～30分鐘後，喝熱開水再刮痧，刮到流汗、皮膚呈粉色、出痧，只要有流汗就會退燒。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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