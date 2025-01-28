夫家規定除夕拜神拜到初六讓她崩潰大哭　三大過年婆媳問題引共鳴

每逢過年，對不少媳婦來說都是精神、體力大考驗，更是最容易爆發婆媳問題的時間點。《ETtoday娛樂星光雲》整理了台灣女星們分享的「3大過年婆媳問題」，一起來看看媳婦們在農曆春節所要面對的各種難題！



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一、煮年夜飯規矩超多

恢復單身多年的媒體人呂文婉透露，自己結婚第一年回夫家過年時還有點天真，被奶奶叫去廚房幫忙，但看到大嫂、二嫂都在廚房忙進忙出，整個人不知所措，而自己幫忙洗菜、切香腸都還是被奶奶嫌棄，連提早坐上餐桌都遭罵「怎麼好意思現在坐下來」，讓她崩潰地不到晚上十點就打電話回娘家。



而林芷薇也分享自己的經驗說，第二任奶奶的規矩很多，所以只會留一、兩樣年菜讓她煮，乍聽之下很輕鬆，但其實自己第一年就被罵到哭。她表示，原本第二年說好自己煮菜時，請奶奶不要靠近插手，結果當她煮好菜準備裝盤時，奶奶突然就衝過來罵她：「我這菜配得這麼漂亮，你用這個盤子能看嗎？」光是買菜、煮菜就讓她過年總是以淚洗面。

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二、過年不能回娘家

Gigi透露夫家過年的其中一個傳統，就是全家在大年初二要陪奶奶回「奶奶的娘家」，一起去探望年事已高的外婆，當時因為她和史丹利還是交往關係，所以便想說沒關係。到了第四年結婚後，她向丈夫坦承沒辦法每年都不回娘家，加上經常因為塞車爭吵，於是兩人商量好過年都要出國。



而萁媽也有相似的經歷，她表示在自己的那個年代，「初二回娘家」是錯誤的，還會被奶奶質問：「妳回娘家了，那工作誰來做？」必須待在夫家將一切家事做好，等著小姑、小叔回家過年。

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三、過年習俗大不同

和老爺奶奶住在同一棟房的黃雨欣，透露夫家從除夕就要開始拜拜，一直持續到初六，且電燈不能關。然而，祖先都是供奉在住家三樓，她在結婚第一年過年打開門就發現整間屋子煙霧瀰漫。到了第二、三年因為生了小孩，她因擔心孩子的健康會受影響，一度崩潰大哭。後來丈夫去幫忙跟奶奶說了之後，奶奶才把原本大柱的香改成香環。



而從巴西嫁到台灣的沈維娜，則坦言自己很無法適應宗教方面的問題。她透露，過年要拜神桌，而奶奶又特別在意這件事，所以她也得記得哪個時間點要怎麼拜，還要準時去放鞭炮。另外，她的老爺奶奶都來自大家庭，所以每逢過年都要記一堆親戚的稱呼，還有各自應對的禮節，讓她苦不堪言。

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