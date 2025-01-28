新年飲食｜6成台灣人飲食不均！國健署飲食5建議　1招擊退高油鹽

農曆新年圍爐大魚大肉容易增加身體負擔，台灣國民健康署提供5個飲食撇步，包括：多運用高纖食材、以天然香料取代鹽糖、選用好油及堅果、多用蒸煮烤取代油炸、優選零食並與家人分食。



透過食材替換及調整烹調方式，年菜也能兼顧美味與健康，讓蛇年活力滿滿。

4要點享受大餐不怕胖（按圖👇👇👇）

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台灣國健署提醒注意飲食 6成台灣人飲食不均

依據2017年至2022年台灣國民營養健康調查結果顯示，65%以上台灣人平均每日鹽份攝取超過建議量6公克、17.3%台灣人平均每日添加糖份攝取超過總熱量的10%、81.2%台灣人平均每日蔬菜攝取量不足3份、90%平均每日水果攝取量不足2份；台灣國民健康署吳昭軍署長表示，高熱量、高油鹽糖及缺乏膳食纖維的飲食，容易提升肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險。

年菜容易高油鹽影響健康 5撇步調整健康過好年

農曆春節圍爐是闔家團圓的重要時刻，但傳統年菜及零食點心大都屬於肉類或加工食品、並以高油、鹽、糖烹調製作不妨就從以下5個撇步著手來調整飲食，養成健康生活好習慣。

1. 多蔬多果多全穀，食得健康樂陶陶：多運用新鮮蔬果、全穀及未精製雜糧、豆類等富含膳食纖維之食材，除富含植化素，還可增加飽足感。

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2. 天然食材風味佳，減鹽減糖巧替代：善用天然香料如薑、蒜、洋蔥、香草（如迷迭香、百里香）之特殊風味取代鹽、糖、醬油等用量。

3. 選用好油及堅果，增添風味增健康：選用植物性油脂（如橄欖油、亞麻仁油、胡麻油等），減少飽和脂肪攝取；或將適量堅果種子入菜，增添香氣又健康。

請按圖了解大年初一10大宜忌：

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4. 巧蒸燉烤不油炸，少高脂肉少加工：避免高溫油煎、炸食物，多使用清蒸、燉煮、涼拌等烹調方法，並以豆製品、白肉類（如雞、魚、蝦肉等），替代紅肉及加工食品。

5. 零食優選少添加，分食共享限量吃：年節象徵甜蜜、富貴的零食點心多含高油鹽糖及添加物，可改以無調味堅果、海苔片、新鮮果乾等替代，並與家人分食分量，增進情感。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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