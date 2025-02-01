男性農曆新年飲食禁忌盤點　誤犯「攝護腺肥大」症狀恐加劇

春節連假過半，民眾把握時間歡度農曆新年，但台灣泌尿科醫生提醒，高脂肪、高熱量飲食、高鈉食物、高糖甜點等過度飲食；久坐不動等生活習慣及過量飲酒，可能對男性攝護腺健康造成不利影響，甚至加重攝護腺肥大的症狀。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 15

台灣泌尿科醫生呂謹亨常在臉書粉絲頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享衛教資訊，他整理相關文件，提醒民眾在過年期間，要注意不好的過年飲食及生活習慣，否則可能對男性攝護腺健康造成不利影響，甚至加重攝護腺肥大的症狀，並提供改善與治療攝護腺肥大的建議。

飲食部份，他說，春節餐桌上常見的油膩菜肴，如紅燒肉、油炸食品，含有大量的飽和脂肪酸和熱量。研究顯示，高脂肪飲食可能與攝護腺肥大的風險增加相關，因為過多的脂肪會導致體內雄性激素不平衡，加重攝護腺腫大的情況。

另外，高鈉攝入可能導致水份滯留，加重膀胱與尿道壓迫，進一步惡化攝護腺肥大的症狀，醃製食品如鹹魚、臘腸、臘肉要注意；年糕、湯圓等甜點含有大量糖份，過多攝取可能引發肥胖，而肥胖是已知的攝護腺肥大危險因子之一，可減少油膩、高脂肪食物的攝取，選擇清淡的蒸煮料理，如清蒸魚或蔬菜湯，減少高鹽、高鈉食物的攝取，如醃製品或加工食品，並以天然香料代替鹽調味，同時適量享用甜點，並選擇低糖選項，如低糖湯圓。

食材方面可增加健康食材的攝取，如富含鋅的「南瓜籽」，有助於維持攝護腺健康；番茄含有茄紅素，具有抗氧化作用，可能減緩攝護腺增生；全穀類與纖維，可幫助控制體重與穩定荷爾蒙水平：十字花科類蔬菜如西蘭花、芥蘭和椰菜，鋸棕櫚提取物，一些研究顯示其可能有助於改善攝護腺肥大的症狀。

【相關圖輯】五招催旺一整年人緣運 這樣做簡單提升氣場「學懂讚人」成關鍵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

他說，春節聚會常少不了喝酒，但酒精會刺激攝護腺和膀胱的黏膜，導致局部充血與發炎。此外，過量飲酒會影響荷爾蒙代謝，可能促進攝護腺組織增生，呂謹亨建議，男性每日飲酒量不超過2份（約20克純酒精），以減少對攝護腺的刺激。

春節期間，由於聚餐和長時間娛樂活動，如打麻雀等，久坐不動的行為會導致骨盆區域的血液循環不良，加重攝護腺不適，建議每天進行30分鐘中等強度運動，如快走或慢跑，有助於促進血液循環，減少骨盆充血。

呂謹亨提醒，如有頻尿、夜尿、排尿困難等，明顯攝護腺肥大症狀，建議及時就醫，接受專業診斷，很多人以為攝護腺肥大只是尿不順的問題，其實攝護腺肥大會造成膀胱退化，長久下來甚至腎水腫，腎衰竭，最後可能需要洗腎治療；也有些藥物可改善症狀，如果藥物控制效果不好，或尿不出來、結石、血尿、反覆泌尿道感染，甚至膀胱退化及腎衰竭，就要接受手術治療。

【相關圖輯】新年剩菜很多？專家列4類食物不可以微波爐加熱 雞蛋恐變炸彈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

多運動防失智！最新研究揭「運動最佳時間」這年紀前都來得及

美航空難13歲花樣滑冰女選手喪命 滑冰隊：她是人見人愛好孩子

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】