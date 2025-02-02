蛇年2025｜五種人容易吸小人「被背後捅刀」不自知 恐惹禍上身
撰文：TVBS新聞網
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生活中，總有些人特別容易成為小人的目標，招惹是非。然而，這也可能源自於個人性格特質，無形中吸引了不必要的麻煩。有5特點是容易被小人盯上的性格特徵，適度察覺並提高警覺，才能避免落入陷阱。
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一、正義感過度的人
容易因一時衝動而得罪他人，也易成為小人利用的目標。
二、領導慾強烈的人
過於自負且強調權威，往往引起旁人反感，小人便會趁隙挑撥離間、製造矛盾。
三、責任感過重的人
總將他人的事擔在自己身上，很容易被小人利用，成為免費勞工，不斷承受過份的要求。
四、討好型人格的人
為獲得他人認可而刻意討好，小人則會利用這點不斷索取，直到對方無法再給予為止。若關係並非互相付出，就該適時調整過度討好的行為。
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五、自尊心較低的人
缺乏自信，容易受外界影響且優柔寡斷，小人便會抓住他們的弱點，以技巧性的方式欺侮。若仔細思考，就會發現對方並非真心將你視為朋友，而只是把你當成使喚的對象。
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