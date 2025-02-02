蛇年2025｜五種人容易吸小人「被背後捅刀」不自知　恐惹禍上身

生活中，總有些人特別容易成為小人的目標，招惹是非。然而，這也可能源自於個人性格特質，無形中吸引了不必要的麻煩。有5特點是容易被小人盯上的性格特徵，適度察覺並提高警覺，才能避免落入陷阱。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

一、正義感過度的人

容易因一時衝動而得罪他人，也易成為小人利用的目標。



二、領導慾強烈的人

過於自負且強調權威，往往引起旁人反感，小人便會趁隙挑撥離間、製造矛盾。



三、責任感過重的人

總將他人的事擔在自己身上，很容易被小人利用，成為免費勞工，不斷承受過份的要求。



四、討好型人格的人

為獲得他人認可而刻意討好，小人則會利用這點不斷索取，直到對方無法再給予為止。若關係並非互相付出，就該適時調整過度討好的行為。



【相關圖輯】做人最緊要「戴眼識人」！切忌同呢6種人做朋友 脫離有毒關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

五、自尊心較低的人

缺乏自信，容易受外界影響且優柔寡斷，小人便會抓住他們的弱點，以技巧性的方式欺侮。若仔細思考，就會發現對方並非真心將你視為朋友，而只是把你當成使喚的對象。



【相關圖輯】閨密留學後勁Open「狂晒約炮戰績」保守女呻受不了 網民教咁應對（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

快訊／大年初二「台中燒肉店起火」！烈焰狂吞噬 恐怖畫面曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】