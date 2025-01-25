運動健身｜過年久坐追劇、打麻將易腰痠背痛！必學3招紓緩筋骨

隨著農曆新年假期來臨，民眾總喜歡坐著聊天、看電視，甚至打麻將、玩桌遊等，藉此聯繫情感但坐久以後，不免腰酸背痛。



台灣台北慈濟醫院復健科張益維醫師表示，長時間維持同一個姿勢，不僅影響血液循環，也會造成痠痛麻的症狀，必須適時活動筋骨，並分享3組簡易的舒展動作，讓民眾享受假期的同時能紓緩筋骨，安心過年。

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三高患者注意！ 醫師：久坐容易造成下肢水腫

台灣張益維醫師說明，維持同一個姿勢太久，或是坐姿不正確、椅子沒有椅背、梳化太軟或是太低等，都可能造成肌肉疲勞，若是肌肉過度緊繃就會產生發炎或疼痛的症狀，演變成腰酸背痛；此外，要是長時間久坐還會影響下肢的血液循環，三高患者或心血管功能較差的民眾更可能出現雙腿腫脹、水腫，時間過長甚至會引發「下肢靜脈栓塞」，不可不注意。

過年久坐追劇、打麻將 3招舒展運動避免痠痛

台灣張益維醫師表示，避免久坐是預防筋骨痠痛的良方，但若是因為同一個姿勢維持太久而發生痠痛麻的情形，民眾可以先溫熱敷或是伸展紓緩，若症狀持續沒有改善，就需要就醫診治，必要時以藥物治療。同時，張益維醫師也教導3組舒展動作，每組動作做約10次，就能紓緩筋骨：

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紓緩妙招1：抬頭擴胸

雙手放鬆垂放身體兩側，距離臀部約10至15公分。雙手握拳並豎起大拇指朝前。接著將大拇指往外旋轉，抬頭看向天花板並維持5至10秒鐘，藉此紓緩頸部與胸部的緊繃。

抬頭擴胸伸展。（台北慈濟醫院圖片）

紓緩妙招2：椅背扭腰

坐在椅子上將身體向後扭轉，雙手抓住椅背，感受腰部肌肉被拉伸，停留5至10秒鐘後回到原位，左右各進行1次。

椅背旋轉扭腰、踮腳伸展（台北慈濟醫院圖片）

紓緩妙招3：踮腳伸展

將腳尖踮起，感受到小腿肌肉的拉伸，並維持5至10秒鐘。

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台灣張益維醫師提醒，久坐最理想的就是每30分鐘起身活動1次，並選擇有支撐、避免太軟或過低的座椅，確保腰背貼合椅背，減少腰椎負擔。年假期間民眾如果有久坐，也要記得適度補充水分，藉此促使自己經常起身如廁，間接提高活動頻率，促進血液循環，如此才能擁有健康開心的春節假期。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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