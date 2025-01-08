韓國健身網紅朴勝賢離世享年34歲「曾用禁藥增肌」體重破100公斤

撰文：聯合新聞網
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韓國健身網紅朴勝賢（박승현）在YouTube上擁有83萬人訂閱粉絲，在韓國小有名氣，沒想到竟然驚傳驟逝，享年34歲。

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朴勝賢身體重破100公斤，但全身都是肌肉。（IG@parksh2666）
朴勝賢身體重破100公斤，但全身都是肌肉。（IG@parksh2666）

朴勝賢的哥哥透過社群平台證實噩耗，讓粉絲無法相信，因為他在過世前一天還有發文分享近況。朴勝賢1月5日下午3點51分辭世，他的哥哥並PO出靈堂的照片，透露朴勝賢是因為健康問題離世，也說因為父母親太過悲痛，靈堂不開放弔唁。

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朴勝賢身體重破100公斤，但全身都是肌肉，他曾不諱言表示自己用過禁藥，也掀開韓國健身圈的內幕，不過隨著知名度提高，他也停更消失10個月，再次發新文時，坦白透露罹患抑鬱症，但已去看身心科，並且定時服藥。

韓國健身網紅朴勝賢（박승현）在YouTube上擁有83萬人訂閱粉絲，在韓國小有名氣，沒想到竟然驚傳驟逝，享年34歲。（IG@parksh2666）
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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