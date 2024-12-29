冬天清潔冷氣機延長使用壽命　4個洗冷氣時機+5大步驟告別酸臭味

夏天結束，是清潔冷氣的最佳時機！你知道定期清潔冷氣不僅能提升節能效果、降低電費，還能延長冷氣使用壽命嗎？



隨著寒流來襲，運轉了一整個夏天的冷氣終於可以休息了！許多人以為關掉電源、拔掉插頭就是讓冷氣休息，但其實還需要進行清潔和保養，才能真正完成這項任務。適當的清潔不僅能維持冷氣的運行效果，還能延長使用壽命，確保來年使用時依然運轉如新！

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小心健康亮紅燈！清洗冷氣就看這四時機

在使用過程中，冷氣會累積灰塵、髒污和細菌，如果不定期清潔，可能導致管線堵塞、零件發霉，進而影響冷氣效能。不僅如此，灰塵和黴菌還可能隨著出風口散播到空氣中，對健康構成威脅。因此，冷氣的定期清潔不僅是為了節能，還是居家健康的關鍵。



如果你不確定什麼時候該清洗冷氣，以下四個情況可以作為參考：

1、冷氣不冷：

如果冷氣調到低溫卻無法感受到涼意，可能是因為內部濾網被灰塵堵住，影響排風。這時候只要清洗內部，就可以幫助冷氣提升運行效率。



2、冷氣出現黴菌或小黑點：

冷氣內部潮濕，適合黴菌滋生。如果你在出風口看到小黑點，建議立即安排清潔，以防黴菌擴散。



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3、冷氣滴水、機體有水珠：

運轉時出現水珠，表示冷氣內部髒污堆積，導致運行效率降低，應儘早清洗。



4、冷氣散發霉味：

若冷氣開啟時有發霉或酸臭味，意味著內部積累過多污垢和黴菌，並隨著出風口擴散，真的該清洗冷氣了。



冷氣清潔攻略：拔插頭沒用！5步驟還你強效運轉冷氣

台電透過臉書粉絲團分享5個清潔保養冷氣的步驟，跟著《網路溫度計DailyView》一起來學習吧！



步驟一：

關閉冷氣總電源，保護自己及設備，清潔前務必先關閉電源。



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步驟二：

清理冷氣外殼、出風口葉片和面板，可用濕布輕輕擦拭表面。



步驟三：

小心拆下冷氣的內部框架，清除可能卡住的灰塵和污垢。



步驟四：

取出濾網，用清水沖洗乾淨後陰乾，避免陽光直射，以延長濾網壽命。



步驟五：

完成清潔後，開機選擇送風模式運轉1至2小時，讓內部徹底乾燥，避免殘留濕氣影響冷氣效能。



台電提醒，如果冷氣內部霉菌情況嚴重，建議請專業師傅進行深度清潔，確保冷氣能在下次使用時達到最佳效果。

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