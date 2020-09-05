白酒紅酒木塞斷咗點算？老酒唔好打直放超過一年　要用呢種開瓶器

如果說最基本的喝酒配備，就是一支酒、一個杯子以及一把開瓶器（如果買的酒有軟木塞）。順利的話馬上就可以開喝；運氣差一點，例如瓶塞開不了、斷一半，那麼該怎麼辦呢？

其實救援的方式也有不少種，最簡易方式就是將斷塞推入酒瓶裡，然後再換瓶濾掉軟木塞殘渣，但這通常這是沒辦法的最後手段；如果技巧不錯，可以嘗試使用一般的螺旋刀開瓶器，小心翼翼地鑽入，再巧勁撬出、拔出。但如果狀況還是棘手，例如瓶塞已經沒有彈性又太脆弱，遇到這種狀況時，侍酒師會使用侍酒刀來「夾出」斷塞，難不難見仁見智，但立意不錯大家可以學學，請參考下面的這段影片：

使用Ah-So 侍酒刀：

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瓶塞為何會斷一半？

瓶塞為何會斷一半？我想大多是使用螺旋刀不當，或者鑽入深度不足。還有一種狀況，就是陳放很久的酒、直立放置超過一年以上的酒，瓶塞就容易乾燥、脆弱，這樣的情況也容易導致瓶塞斷一半。這邊我要介紹兩種類型的開瓶法，第一種，我只能說創意無限，讓人大開眼界啊……

還真沒看過這招啊！源於葡萄牙老酒開瓶法：

不用開瓶器也能開瓶！

第二種，我們回歸正題，直接使用開瓶器來對決！如同前面所述，如果正確的使用，瓶塞要斷掉的機率就小很多。根據技巧、品味、預算、開瓶能力，以及一般市面上常見的開瓶器款式，我們整理如下（點圖繼續閱讀）：

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：我的酒瓶塞斷一半怎麼辦？9種妙招輕鬆開】