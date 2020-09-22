日本瘋傳30分煎雞法！一個平底鑊煮出完美雞肉　減肥增肌話咁易

近年健康意識抬頭，熱衷於體態管理的人越來越多。想擁有完美體態，除了適度的運動外，「吃」也是很重要的，要營養均衡，還得攝取足夠的蛋白質來幫助肌肉的修復和合成。除了利用蛋白粉等輔助食品外，低脂肪、高蛋白質的雞胸肉是許多運動和健康愛好者最愛的食材之一。

優質蛋白質來源

在蛋白質的選擇方面，不少人都會選擇雞胸肉，因為雞胸肉不僅蛋白質含量高且熱量低，同時也含有豐富的維生素A、維生素B群、鈣、磷、鐵、銅等營養素。另外，相較於其他肉類，雞胸肉價格也較實惠，可說是CP值相當高的優質蛋白質選擇！但雞胸肉因脂肪較少，不像雞腿等部位那樣軟嫩，不管是乾煎或是水煮，都容易變得又柴又硬。

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Twitter瘋傳的「30分雞胸肉」

有什麼方法能料理出美味又不柴的雞胸肉料理呢？今天就要介紹最近在日本Twitter上被瘋傳，據說能做出最好吃的雞胸肉的「30分雞胸肉」料理法！大家一起來看イナダシュンスケ@inadashunsuke傳授的秘技吧！

「30分雞胸肉」料理步驟 （點圖放大↓↓↓）

簡單又健康，在家也能輕鬆煎出最美味的雞胸肉

「30分雞胸肉」作法超簡單，只要有平底鍋和雞胸肉即可完成，且不加一滴油，非常健康。大家有空在家時不妨可試著做做看，絕對會顛覆你對雞胸肉料理又硬又柴的刻板印象！

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