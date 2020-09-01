【減肥】蛋白質攝取率高5大食物乳酪是牛奶6倍　增肌減脂多食雞胸

我們都知道增肌時最重要的來源就是蛋白質，然而蛋白質來源分為植物性與動物性蛋白質，但無論是否正在增肌的人或是一般成人、年長者，都需要攝取到足夠的蛋白質。蛋白質是由各種胺基酸所組成，要有健康的身體就要攝取足夠的蛋白質，當攝取足夠的蛋白質能助於肌肉修補、調節身體機能、促進免疫系統等，但是要達到更好的增肌方式，必須攝取蛋白質轉換率高的食物。

5種蛋白質轉換率高食物助增肌減脂（點擊下圖看清！）

什麼是蛋白質轉換率高的食物？

一般來說，每天蛋白質攝取建議量是用體重乘上1.2公克，也就是說一個60公斤的老人，每天應該要吃到72公克的蛋白質，但是72公克的蛋白質大約需要吃掉600公克的雞腿肉，然而老人家胃口不好，根本吃不到這麼多。所以，要挑選「蛋白質轉換率」較高的食物，可以比較有效率的吃到足夠的蛋白質。像是雞腿肉就是蛋白質轉換率較高的食物，此外還包括了乳酪、豆乾、白魚肉等，像是牛奶大約只有5%的蛋白質轉換率，但是同樣份量的乳酪就有30%的轉換率；豆漿跟豆乾也是一樣的概念，在進食的時機，最好是選擇運動後，這樣吃進去的蛋白質，可以馬上修復肌肉。

白肉魚

大多數白肉魚是非常低脂且具優質的蛋白質來源，在煮熟情況下，每100克的白肉魚可提供低於3公克脂肪、約20～25克蛋白質和85～130卡路里。然而在台灣常見的白肉魚有旗魚、鯛魚、虱目魚、多利魚、鱈魚等，雖然一些深色魚類像是銀鮭魚、紅鮭魚都有滿滿omega-3，是白肉魚的4倍以上，但油脂方面也會較多，所以需要攝取時得注意吃的量。

豆腐

豆腐是非常棒的蛋白質來源，一份100克的豆腐約75卡路里、蛋白質約8公克。此外，豆腐含有稱為多酚的大豆皂苷，可以抑制脂肪堆積，對於增肌減脂大有幫助。如果想要吃豆腐增加蛋白質補充，建議不要經過油炸或加一堆人工調味料，像是滷味、炸豆腐等，不然連同多餘的熱量以及油脂一起吃下肚，這樣就會增加身體負擔。

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蝦子

蝦子是一項高蛋白質和低卡路里的食物，對於增肌減脂來說是非常棒的選擇。未經過烹調前的100克蝦子，約99卡路里、21克蛋白質和1克脂肪。雖然大家都對蝦子有迷思，也都聽過大量吃海鮮會得到高的膽固醇，不過根據許多外國研究發現，在健康飲食過程中的膽固醇對心臟的影響較小。

希臘乳酪

100克的希臘乳酪約含10克蛋白質，而一般普通乳酪只有3克。因為希臘乳酪屬密度高的乳製品，製作時使用的牛奶量是一般乳酪的4倍以上，因此裡面的蛋白質是一般乳酪的2倍以上。然而希臘乳酪的吃法很多種，可以加入喜歡的水果、燕麥片、奇亞籽等，但是千萬別再多加含糖的調味，像是朱古力醬、水果醬等，這樣反而會把脂肪都吃進去。

雞胸肉

雞胸肉是雞肉中屬於蛋白質含量較多的部位，100公克的雞胸肉就約有22克的蛋白質，且極易被人體吸收，快速補充人體所需。雞胸肉所含對人體生長發育有重要作用的磷脂類，是人體膳食結構中脂肪和磷脂的重要來源之一，不但助瘦身、消疲勞，抗老效果也是一級棒。此外，雞胸肉富含的肌肽和甲肌肽可以預防老化。

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