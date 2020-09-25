【揀水果貼士】日本專家簡易秘技　香蕉巨峰蜜瓜12款水果點揀最甜

香港一年四季都有來自世界各地的水果進口，本來平凡的水果，一經媒體推介點石成金，譬如8424西瓜、北海道蜜瓜、香印、巨峰提子、愛文芒及牛奶果等旋即爆紅。人人歡喜吃水果，但是否人人識揀水果？在同一價錢下，要選更香甜、多汁及美味的靚水果，日本水果專家「千疋屋」的採購部長石部一保，教大家以超簡單及命中率高的方法，單憑肉眼望兩望、比一比，不用又摸又聞，便能鑒別出更鮮甜好吃的水果。

先教大家揀西瓜，不用拿上手，不用拍、不用聽。有傳西瓜拍起來，聲音似打肚皮，聽見沉厚的咚咚聲便代表西瓜夠甜、夠成熟。可是，有時候敲起來，每個西瓜的聲音相近，憑聽覺似乎不靠譜，用目測留意及對比各個西瓜的顯眼部分更實際。

以下哪個西瓜更甜更好吃？

哪個西瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖有答案，了解超甜西瓜的鑒別方法︰

+ 8 + 8 + 8

日本蜜瓜每個索價不菲，動輒賣上幾百元，如何在同一售價中挑出超甜的蜜瓜？利用一個簡易方法，非看網紋或尺寸，同樣地也不用拿上手便可鑒別超甜、柔軟及多汁的蜜瓜。

哪個蜜瓜較香甜？

哪個蜜瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

分辨甜度高的蜜瓜有一個最主要的重點，按圖有答案，了解蜜瓜的鑒別方法及原因︰

+ 8 + 8 + 8

哪隻香蕉較更綿更美味？

哪隻香蕉，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解又靚又甜的香蕉鑒別方法及正確保存貼士︰

+ 8 + 8 + 8

哪個幸水梨更美味更爽？

哪個幸水梨，你認為較美味、較爽？（《相葉學》影片截圖）

分辨甜度高的幸水梨有一個最主要的重點，按圖有答案，了解幸水梨的鑒別方法及原因︰

+ 4 + 4 + 4

哪顆士多啤梨較甜又多汁？

哪顆士多啤梨A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

鑒別甜度高的士多啤梨有2個重點，請按下圖了解︰

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨？

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨食用？（《相葉學》影片截圖）

以上A及B士多啤梨，最大的分別是形狀，其實在兩者之間，從肉眼上便知道誰比較優勝，味道上更鮮甜，你能選出正確的嗎？請按下圖看正解及原理︰

+ 4 + 4 + 4

哪份香印更鮮甜？

哪份香印，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

分辨出甜度高及美味的香印青提，亦有一個最主要的重點，用1秒目測即能鑒別。不過，跟揀巨峰恰巧相反，勿將揀巨峰的想法套用到揀香印之上。

按圖揭曉香印青提的鑒別方法及原因︰

+ 7 + 7 + 7

哪份巨峰更多汁飽滿？

哪份巨峰，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

鑒別超甜、多汁及飽滿的巨峰要看果色便萬無一失。

請按以下各圖，詳解巨峰鑒別方法及原因︰

+ 6 + 6 + 6

哪串紅提子較美味好吃？

哪串紅提子，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

鑒別出更甜及多汁的紅提子看一個主要重點便知曉，用目測即能分辨。另外，在一串提子中原來某一部分的果實甜度也較高。

按以下圖片有詳盡答案，了解鑒別又甜又美味的紅提子方法及背後成因︰

+ 13 + 13 + 13

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哪個奇異果甜度更高？

哪顆奇異果，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

分辨甜度高的奇異果有一個最主要的重點，極甜優質的奇異果在日本身價高昂，某些幾乎索價港元$100/個，請按下圖了解奇異果的鑒別方法及原因︰

+ 4 + 4 + 4

哪顆車厘子較新鮮美味？

哪顆車厘子A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解靚車厘子的鑒別方法︰

+ 2 + 2 + 2

哪個水蜜桃較肉嫩多汁？

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

鑒別甜度高的水蜜桃有4個重點及成因，請按下圖了解︰

+ 19 + 19 + 19

哪個芒果較香甜？

哪個芒果，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，了解超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果的鑒別方法︰

+ 4 + 4 + 4

參考資料︰相葉マナブ