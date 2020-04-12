【無痛斷捨離】強迫症不斷儲物可致抑鬱症　4問題測試是否儲物症

泰國電影《無痛斷捨離》近日上映，大家奉行到「斷捨離」的極簡主義嗎？對舊物依依不捨，不捨棄它們是念舊還是有「儲物症」？精神科專科醫生包始源指，「儲物症」是一種強迫症，大多喜歡儲物，不捨得掉棄一些看起來已無用的物品。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）繼續蔓延，皇恩浩蕩部分打工仔得以在家工作。以往復活節，不少港人趁假期外遊，如今大家都只能安在家中，郊遊？不了。在家可以做什麼？有些人會善用時間執屋，順道翻閱自己的過去和現在，但有些人執屋時這樣不能掉、那樣不能掉，可能與「儲物症」有關！

和富社會企業曾在2017年進行調查隨機訪問了1,028名18歲或以上人士，發現過半的受訪者有強迫性聚藏行為，亦有接近4成受訪者擁有超過20件T恤。精神科專科包始源醫生指，整個社會上有約2至5％的人士這種問題，較為常見。

相關文章：購物狂抑或儲物狂？調查：指超過5成港人強迫收藏物品

講述女主角希望將屋企打造成簡約風，最好一切從簡，在她執屋的期間無意中發現前度留下來的舊式相機，就此斷去聯絡的兩人再次碰面的故事。（《無痛斷捨離》電影劇照）

儲物症是強迫症之一

儲物症（Hoarding Disorder）被《美國精神疾病診斷手冊（DMS-5）》列為精神疾病，到底什麼儲物症？精神科專科包始源醫生指，有儲物症的人士經常購買和儲藏別人看來可能沒有用及分毫不值的物品，並對棄置物品時有持續困難、對此行為有重複的需要，為強迫症之一。

認識強迫症＆儲物症：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

更多關於強迫症：（按圖）

+ 2

如何分辨我是念舊、愛收藏或是儲物症？

念舊：物件對個人而言有意義存在

收藏：有特定的物件，如錶、玩具，大多是有價值的物品用以欣賞，明白其受欣賞的原因、比較有規律地擺放，甚至租倉庫擺放

儲物症：可能沒有意義，大多是較混亂地擺放，只是難以掉棄，只是喜歡儲著

小測試評估你有否患「儲物症」：（按圖）

強迫性人格、壓力大易有儲物症

包醫生表示，社會上已得知的病例可見，當中年紀愈大情況愈為嚴重。他直言，儲物症的成因未明，但傾向相信可能與遺傳（基因）有關，以及：

1. 壓力大、處於高壓環境

2. 曾受創傷

3. 情緒病：患焦慮症或抑鬱症、專注力失調及過度活躍症

抑鬱症：包醫生引用例子解釋，60多歲的病人因太太離世，長期感到孤單，其後出現抑鬱症徵狀，他開始儲報紙剪接。對於此類情況，一拼處理抑鬱症亦有助改善儲物症

焦慮症：家庭主婦擔心錯過報紙上的優惠卷，漸漸愈儲愈多，其後患上儲物症

4. 專注力失調及過度活躍症（ADHD）

ADHD患者組織能力較遜色以收拾物品，不懂得清潔自己的空間，因此會囤積很多不需要的物品

5. 性格：強迫性人格

人的行為和思想往往與其性格有關，包醫生表示強迫性人格的人較易患上儲物症，但他重申，任何性格的人也有可能會患儲物症。

強迫性人格：執著、牢牢記著以往的事、注重細節、遵守規則、喜愛製作時間表或其他清單等、較為傾向完美主義

儲物症影響身心

儲物症患者若堆滿物品在家，有機會影響社交。包醫生列出數個儲物症可能會帶來的身心影響，包括健康和衛生情況變差（如蟲、蝨）、家人關係惡劣、安全（有可能引起火災）、私人空間變少感到不適。

很多時是由家人察覺問題尋求協助，患者不認為自己有異樣。治療會雙管齊下，以藥物及思想行為治療（心理治療）紓緩情緒、改善儲物的意欲。

開心不是由物質給予，而是思想的滿足所帶來。 精神科專科包始源醫生

斷捨離有助整理思緒！

斷捨離，即極簡主義，是近年再次提倡的生活。它原為瑜伽理念，有「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」的意味，不少電影和節目更以此為主題，如《怦然心動的人生整理魔法﻿》等。

包醫生回應「斷捨離」的確有助身心健康。他指斷捨不需要的物品能創造更多空間，除了實際上的空間，同時騰出更多心理空間，整潔和沒被雜物圍繞的環境可減少焦慮及壓力。

而空間廣闊些，有助提升睡眠質素，從而做事更有效率促進生產力及創造力。斷捨離，定時地執屋更可發掘收藏已久的「寶物」、回憶。

在高壓的社會上，斷捨離可助減壓。（eduardmilitaru/unsplash）

不妨趁這些日子學會斷捨離，美國The National Association of Professional Organizers® (NAPO®) 「美國專業整理師協會」的專業會員阿橙曾接受本報訪問，教大家斷捨離的執屋法。

相關文章：【大掃除學斷捨離】執屋成職業 達人教你6個最實用執屋新招

看看如何實行斷捨離：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【抑鬱症】焦慮疫情失眠情緒病易發作？ 紓緩抑鬱困擾6大建議

【抑鬱症】焦慮疫情失眠情緒病易發作？ 紓緩抑鬱困擾6大建議（01製圖）