大馬女子被勸戴口罩　聽到一句「大嬸」即粗口罵店員　下場更慘

新冠肺炎疫情下戴口罩已成為世界各地巿民的習慣，尤其進入商舖時，戴口罩更成為是必要。馬來西亞上月瘋傳短片，指1名48歲女子被店員要求戴口罩時，因被稱呼為「大嬸」而勃然大怒，甚至以粗口辱罵對方。結果小事化大，店員報警求助，女子警告傳召，並就沒有戴口罩的行為而收到罰單。

48歲女子因為被叫大嬸而爆粗大罵店員，現場情況被拍下而在網上瘋傳。（網上短片截圖）

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事件發生於馬來西亞詩巫，上月3日，1名48歲華裔女子在下午約4時半到購物中心購買食品，之後再到事發的連鎖店。由於女子進店時沒有戴口罩，店員於是要求她戴上口罩，其間稱呼她為「大嬸」，結果就出事了。有人拍到時發時的情況，其後短片在網上流傳。雖然只有11秒長，但可見女子情報激動，曾以粗口指罵店員。

連鎖店有店員報警求助，警方於是介入調查。事發後2天（10月5日），涉事女子被傳召到警局，指她因為沒有遵守戴口罩的要求，須要在14日內到衛生局繳交罰款。女子則表示自己患有失眠。

根據報道，馬來西亞政府宣布，於8月1日起所有民眾在乘坐交通工具及有人群聚集的公共場所時，都必須要戴上口罩，否則將被罰款1000令吉（約1878港元）。

同場加映：自韓國首爾針對公共交通工具實施口罩令，便出現不少因拒戴口罩而引起的爭執▼▼▼

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