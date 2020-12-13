台爸爸接放學驚見「小情人出軌」　父心碎：準備棍棒還是嫁妝？

女兒是爸爸上輩子的情人，但若是看見小情人牽著別人的手，爸爸會做何感想？某日，一名爸爸到幼稚園接女兒下課，沒想到卻發現女兒跟一名男同學牽著小手走出教室，2人還時不時停下對視，似乎冒出許多「粉紅泡泡」，讓爸爸看了相當火大，表示心靈受到創傷，「不知該準備棍棒還是嫁妝」，許多網友看了都不禁笑翻。

台灣一名爸爸到幼稚園接女兒下課，卻見「小情人劈腿」，讓他直呼心靈大受打擊（按圖查看）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名爸爸在臉書社團「爆廢1公社」貼出一部影片，一位女童與一名男童牽著小手緩緩走出教室，2人不時相視而笑，看來相處十分融洽，而女童看到爸爸正站在遠處等著接她下課時，女童這才抽開握著男童的手，趕緊跑向爸爸。

這名爸爸看見這場景不禁傻了，表示自己的心靈嚴重受創，更詢問網友「請問我該怎麼辦？準備棍棒還是嫁妝？」

不少網友看後不禁笑了，紛紛留言「祝福」，「目前看來沒有腳踏兩條船，暫時可以再觀察觀察」、「先安排見面禮...」、「約對方父母出來吃飯了」、「多準備一頂安全帽，順便把女婿也接回家吃晚餐吧」、「現在開始準備嫁妝，時間還很充足喔～」。

也有其他網友看了非常無奈，「把刀給我拿來～」、「我女兒大學才可以辦手機，三十歲才可以交男朋友牽手」、「狙擊槍就位，那個手先打掉」、「如果是我絕不只有棍棒」。

【同場加映】鬧爆渣男偷食原來是禁忌！男友越鬧越出軌 正宮如何安心自救？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇同場加映：渣男背女友約女回家「運動」👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

延伸閱讀：

她在銀行喜見「零錢存款機」 行員曝真正用途：不是存錢

要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】