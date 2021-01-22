嫖都係人權？中年漢寫爭議性《嫖的宣言》：是某些人唯一的性出路

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-01-22 09:30

女人的所謂自私，是男人要逗她開心；男人的所謂自私，是女人因他而傷心。曾聽有位男士說天下間只有兩種男人不去嫖：1）沒有錢，嫖不起；2）已有很多女人，所以不用去嫖。他又引用進化論，闡述男性要繁衍下一代，動物性的本能會令他不斷將精子散播，這是兩性的基因分別。（以下內容節錄自《性，不只是兩腿間的事》。）

文：古錦榮（資深社工及性治療師）

嫖是天下男人都會犯的錯？

基於「十個男人九個嫖，一個在接受治療」的講法，男人去嫖，似乎是很普遍或可以理解的事。因為「有需要」、「性慾強」、「用陰莖思考」，即使這是錯，也是男人都會犯的錯。

三藩市有學術研究中心曾經作過一個「Men who buy sex」的調查訪問，歸納出嫖妓的七大原因，依次排序如下👇👇👇

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我曾遇過一位自稱「嫖妓經驗豐富」的中年男士，他嫖齡超過20年，由工餘到假期，或旅遊或公幹，從近的中港澳台、東南亞，遠至歐美澳加，都有過他「留精不留情」的腳蹤。

他不介意別人稱他「雞蟲」，更撰寫了一篇《嫖的宣言》，促進人對嫖有更「正面」認識（點擊了解更多）👇👇👇

多元性愛，透過不同性交經驗，在性行為中提升性技巧，讓人可以在性中獲取更大快感，似乎是他想強調的論點。他更指出，嫖一直存在於人類社會，有其社會功能，在現今社會亦非違法行為，所以不應將嫖客與妓女污名化，反應讓人運用嫖權，經驗更大的性自主和性解放。

嫖，個人的性快感令伴侶惹上性病

若單從個人角度看以上原因，嫖妓即使算不上是絕頂愉快亢奮過程，至少也是個值得用錢買回來的經驗，但人是存在於互動的生活處境（Interaction in life context）中，特別是一個已婚男人，嫖會讓他帶來一個怎樣的經歷與體會？嫖過以後，是否能得到他想要的東西和滿足？

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即使知道他去嫖的原因又如何？解釋與接受，在感情世界中，從來就不是一個因果關係。況且，此刻的她最需要的並不是理性解釋，而是要面對糾結在內心的傷痛不安與憤怒，以及那未知能否治癒的性病。

他是否已經不重視這段婚姻？是我完全不認識他？是他變了心？他是個騙子，還是自己是個傻瓜？是否自己在性上不能滿足他，所以……？自從得知丈夫嫖妓，她腦子一直很混亂，不是指控對方變了心，就是質疑自己失去了吸引力。

被背叛的憤怒，關係破裂的悲傷，強烈的自我懷疑與否定，令她整個人像失去承托，時而腦裏空白，時而眼淚湧流；忽然沉默不語，忽然怒言相向；仍愛他，卻恨他；有時很想他來接近，有時卻厭惡他那「污糟」的身軀；想扮作沒事發生，卻又不能Forget與Forgive。

「對不起！我知道我做錯了，希望你可以給我一個機會，重新改過。」這是丈夫過去幾個月，經常向她說的話。他向她表達悔意，承諾改過，不再欺騙傷害她。

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「他答應以後不去嫖，我想相信他，卻又難相信他。我信了他近20年，倒頭來卻是被騙，怎能肯定他所說的是真？」她繼續道：「是否真的一次不忠，百次不用？」

對着一個原先相信了20年的人，她發現原來信任可以很容易，也可以很艱難。誰能給她一個答案？又或者，是否會有一個必然的答案？她曾經晦氣地說過：「有時我寧願他是個大騙子，可以隱瞞一世，不讓我知道，但不知道是幸運還是不幸，他騙不到我一世。」原來，由感情而來的痛楚，真的會令人失卻理智與判斷。

嫖妓行為，對丈夫而言，可能是因為「用下半身思考」、「一時衝動」及「生活壓力大」，但對她來說，卻徹底摧毁了她對人、對己、對關係的信任。即使可以用不同的理由解釋去嫖的原因，又有多少人能接受伴侶去嫖？

給自己的問題

人有自主權，因此有滿足自己性慾的權利。但當這權利放於婚姻關係中，如何才能取得情與慾的平衡？

輔導室內的性問性答

一位男士問：「我和太太的性需求很不同，無論在次數和技巧上，都有很大的落差。如果她不能滿足我的需要，我是否可以用其他方法，例如召妓，去解決問題？」治療師：「如果你將性視為個人慾望和行為，嫖妓當然可以找到更多另類性經驗，但性除了性慾和性行為，還包括性關係。」

所以這問題不單是你個人需要的問題，也牽涉到太太的感受及她如何理解你的行為。如果她不能接受而你不予理會，你們的性協調問題必然演變成婚姻問題─問題不但解決不了還會帶來更多問題。

書名：性，不只是兩腿間的事——性治療師與你探視都市人的情愛與性慾 作者：古錦榮

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】