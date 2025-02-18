台灣酒店不准再提供一次性用品　網揭除牙刷牙膏竟連這東西也沒有

據台灣環境部「一次用旅宿用品限制」公告，今年（2025）1月1日起，全台旅宿業者不得提供一次性個人衛生用品，如梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀等，不過減塑的同時，也讓民眾感到許多不便。



就有網友發文訴苦，近日入住旅館，居然連室內拖鞋都不再提供，掀起討論。

1月1日起台灣旅宿業者不得提供一次性個人衛生用品，包括拖鞋，讓網民批評很不方便。（PTT）

很少旅客會自備室內拖鞋。（示意圖，hitomi-bremmer/unsplash）

一名網友在PTT論壇上發文，抱怨自己去住酒店，業者卻連室內拖都不再提供，讓他感到「莫名奇妙」，無奈寫道：

我就問誰去住酒店會自己帶室內拖？台灣的旅遊政策整個不符合人性對吧？

貼文曝光後，不少人內心深有同感，認為真的很不方便。

有網友大嘆政策規劃不周全，旅館雖不提供一次性用品，價格卻沒有調整下降：

「說要配合政策又沒降價的，根本是在吃消費者豆腐」

「房價沒降，原有的取消，需要的另外付費，變相漲價」

「住過幾次沒提供（拖鞋）真的傻眼，有些會給新的夾腳拖，對比下來真的爛，且房價也沒便宜到哪裡去，好無言」



不過，也有人認為沒那麼嚴重，拖鞋其實可以自己準備：

「美國都沒有啊，帶一帶就習慣了」

「我會（自備拖鞋）！我習慣用自己的東西，大小剛好，而且感覺也比較舒適」

「我會，因為腳太大，酒店提供的都穿不下」



關於一次性旅宿用品是否需要提供，台灣環境部日前於「一次用產品源頭減量宣導網」公告，個人衛生用品如梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀等，並不包含一次性拖鞋。業者應於官方網站、訂房平台或營業場所等明顯處，公布法規規定之作法及價差，引導消費者自備個人衛生用品。

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