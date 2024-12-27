日本酒店客滿 母女遊客獲免費升級「皇室套房」 超狂內部照曝光
撰文：聯合新聞網
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很多酒店都有著不同的房型，越是昂貴的房間，通常代表著內裝更豪華，空間更寬敞等等。只是這樣的房間因為價格高昂，往往讓一般民眾不容易出手。但最近有位日本網友，卻以一般的價格，幸運入住豪華套房。
根據日本媒體「TRILL NEWS」報道，日本X網友「hanafurumachi」最近分享，她有次和母親入住酒店時，由於普通客房已經滿了，因此幫他們安排到更高級的皇家套房。
大到夠開大型宴會 點圖放大看看該皇家套房的照片：
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這個房型不僅床鋪、沙發等等都比較高級，而且室內相當寬廣，簡直就像是可以辦大型聚會的程度，還分隔出各個不同的小房間。hanafurumachi和母親兩個人就這麼享受著，在如此豪華的空間裡放鬆，並拍了許多照片。
由於是酒店方主動安排的，因此完全不需要支付差額，幸運入住這間平常恐怕難以下手的房型。
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