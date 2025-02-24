俄羅斯女遊客「身體懸掛斯里蘭卡火車外自拍」 猛撞大石摔落身亡
撰文：ETtoday
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俄羅斯一名女子到斯里蘭卡度假，乘坐當地著名火車景點時忍不住把身子探出車外拍照，結果不慎撞到附近一塊石頭、摔下火車，不幸身亡。
53歲女子奧爾嘉（Olga Perminova），19日早上與其他外國乘客一起搭乘斯里蘭卡Podi Menike火車路線時。
由於途中有許多美麗山景與森林，當火車行經巴杜勒（Badulla）與哈利埃拉（Hali Ela）站之間路線時，她把身體伸出車外自拍。
從照片中可看到，奧爾嘉當時身上穿著一件粉紅色洋裝，背後還印襯著美麗風景，然而拍下照片不久後就發生意外，從火車摔下來的她被緊急送醫，在醫院被宣告身亡。
當地媒體報道，奧爾嘉是俄羅斯旅行團的一員，已經成為祖母的她，在莫斯科當地一間保全公司工作，不幸事件發生後，俄羅斯當局正在安排將她的遺體運回國。
在斯里蘭卡旅遊時，搭乘火車是非常受歡迎的行程，但由於火車車廂門都不會關閉，使得許多當地人和觀光客喜歡在火車高速行駛時，將身體探出車外拍照，容易導致不幸事故發生。
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