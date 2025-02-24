俄羅斯女遊客「身體懸掛斯里蘭卡火車外自拍」　猛撞大石摔落身亡

俄羅斯一名女子到斯里蘭卡度假，乘坐當地著名火車景點時忍不住把身子探出車外拍照，結果不慎撞到附近一塊石頭、摔下火車，不幸身亡。



53歲女子奧爾嘉（Olga Perminova），19日早上與其他外國乘客一起搭乘斯里蘭卡Podi Menike火車路線時。

由於斯里蘭卡火車車廂門都不會關閉，使得許多當地人和觀光客喜歡在火車高速行駛時將身體探出車外拍照。（示意圖，IG@i.am_mariams）

俄羅斯53歲女子奧爾嘉乘坐當地著名火車景點時把身子探出車外拍照，結果撞到附近一塊大石摔下火車身亡。（woman.ru）

俄羅斯53歲女子奧爾嘉乘坐當地著名火車景點時把身子探出車外拍照，結果撞到附近一塊大石摔下火車身亡。（woman.ru）

俄羅斯53歲女子奧爾嘉乘坐當地著名火車景點時把身子探出車外拍照，結果撞到附近一塊大石摔下火車身亡。（woman.ru）

由於途中有許多美麗山景與森林，當火車行經巴杜勒（Badulla）與哈利埃拉（Hali Ela）站之間路線時，她把身體伸出車外自拍。

從照片中可看到，奧爾嘉當時身上穿著一件粉紅色洋裝，背後還印襯著美麗風景，然而拍下照片不久後就發生意外，從火車摔下來的她被緊急送醫，在醫院被宣告身亡。

當地媒體報道，奧爾嘉是俄羅斯旅行團的一員，已經成為祖母的她，在莫斯科當地一間保全公司工作，不幸事件發生後，俄羅斯當局正在安排將她的遺體運回國。

在斯里蘭卡旅遊時，搭乘火車是非常受歡迎的行程，但由於火車車廂門都不會關閉，使得許多當地人和觀光客喜歡在火車高速行駛時，將身體探出車外拍照，容易導致不幸事故發生。

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