數字IQ題｜你能否畫3個正方形　令每個正方形內的數字總和相同？

了解數字推理規律有助於開拓解題思路，提升思考能力。



以下為大家帶來5道有難度的數字推理智力題 ，快來挑戰吧！

點圖放大開始挑戰！答案在最後：

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【同場加映】圖片IQ題｜你能在方格內再畫一個比其他星星都要大的五角星嗎？（點圖放大挑戰）：

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【同場加映】數字IQ題｜你能否「畫3條直線」 令每部分數字總和都等於60？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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