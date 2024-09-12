數學IQ題玩死髮型師　美女「借1千付700再還1千」　店方有蝕嗎？

一名台灣理髮師10日在社群媒體Instagram上發布一則影片。



影片裡可見顧客剪完頭髮後，跟自己借了1000元（台幣，下同），而後衍生的借還問題讓理髮師霧煞煞，直呼：「這樣對嗎」？

一名台灣理髮師分享女客人向他借錢來付款再還錢的影片，引起熱論。（IG@trend_david_）

用借來的錢付款拿回找錢再還錢 到底美女的邏輯是對的嗎？點圖放大看看完整經過：

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一名理髮師在自己的Ig上發布一則影片，影片裡可以看見女顧客處理完頭髮後，理髮師向她表示「理髮費用是700元」。

而女顧客則向理髮師表示「能不能先跟你借1000元？」，並將從理髮師那借來的1000元先拿去付了理髮費用的700元，而理髮師也找了她300元後，女顧客向理髮師表示「我等等過來還你錢」。

沒多久後女顧客守約來還錢，將手上的1000元還給了理髮師，理髮師愣了一下後問道「洗剪的費用從這1000元裡面扣嗎？」，女顧客則表示：

我剛剛已經付過了啊，我剛剛已經先跟你結了，所以這個是還款。

影片裡可見到理髮師對女顧客的說法不太確定，但還是跟女顧客說「OK那沒事了」，事後理髮師將這段影片發上網詢問網友，表示「真的被搞懵了，感覺哪裡怪怪的，這樣是對的嗎」？

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影片上傳後引起大量網友開始在底下「算數學」，有一派表示老闆虧了錢：

「從頭到尾1000塊都是老闆的，老闆還給他300，所以老闆損失了1300，後來加上洗髮的700等於2000。可是小姐後來有還1000，等於老闆也是貼了1000，洗剪700跟找錢出去的300難道不用算嗎？」

「老闆總共虧1000。老闆借1000，又找300，等於一開始就-1300，女孩之後回來只還1000，等於老闆虧300之餘，該賺的700還沒賺到」



而另一派網友則反駁：

「老闆借出1000，馬上收回1000，再找300，然後客人又回頭還1000。老闆的角度總共收了兩次1000，借出一次1000，中間又找出300，所以總結+700，跟原先要收的洗髮700元是一樣的意思」

「為什麼大家都說虧？借一千，還一千，有甚麼不對？」

「沒錯啊～老闆的一開始的1000有給老闆，老闆找300等於老闆-300，然後客人再回來拿1000給老闆，等於是-300加上剪髮-700等於1000，所以老闆沒有賠錢」



底下網友分別站在虧、不虧兩種立場，引起留言區一陣激烈辯論，理髮師也在限動轉發自己的影片委婉地表示：

我也不知道這樣算賺還是賠，就是當下有點混亂。

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