28歲女跳繩減肥！1個月瘦10kg後胸口劇痛入院揭爆肺　4類人高危

減肥竟導致「爆肺」？不少愛美人士都會透過運動減去多餘脂肪，內地1名女子為穿春裝而跳繩減肥，僅花1個月成功減去20斤（10公斤）體重，有天她如常跳繩，突然感到胸口劇痛、呼吸困難，求醫證實「自發性氣胸」，俗稱「爆肺」。主診醫生指，女子因為劇烈運動使肺部壓力瞬間增大，導致肺泡破裂，氣體泄漏進入胸腔，壓迫肺部而引發氣胸。他指出有4類人屬「爆肺」高危人士，要常留意自身情況，運動時不應過於劇烈。



內地有女子為穿上春裝跳繩減肥，花1個月成功減去20斤體重。（示意圖/Unsplash)

內媒報道，浙江省杭州市1名28歲、身高1米59、體重約120斤（60公斤）的女子為了穿上好看的春裝，決定努力跳繩減肥。經過1個月不懈努力，女子終於成功減去20斤（10公斤）體重。

跳繩時胸口劇痛 求診發現爆肺

女子有天如常跳繩，卻突然感到胸口一陣劇痛，呼吸變得異常困難。她立即到杭州市余杭區第3人民醫院呼吸內診科求醫，經過問診及接受胸部電腦掃描後，該院主任醫生何立杭發現女子患上「自發性氣胸」，即俗稱「爆肺」，遂安排她進行胸腔穿刺抽氣，置入管道引流後，女子住院5天後就好轉出院了。

X光片顯示該名女子因為劇烈運動使肺部壓力瞬間增大，導致肺泡破裂，氣體泄漏進入胸腔，壓迫肺部而引發氣胸。（網上圖片）

劇烈運動使肺部壓力瞬間增大

何醫生表示，該名女子因為劇烈運動使肺部壓力瞬間增大，導致肺泡破裂，氣體泄漏進入胸腔，壓迫肺部而引發氣胸。一般情況下，少量氣胸若在無症狀情況下，可以自然吸收，但嚴重情況卻會危及生命。他解釋，肺部表面有一層膜，稱為「臟層胸膜」，同時胸壁內層亦有「壁層胸膜」，兩層胸膜之間稱為「胸膜腔」。正常情況下，密閉胸膜腔內壓力是低於大氣壓，不僅可以使肺處於擴張狀態，也能促進靜脈血液和淋巴液回流。

如果胸部遭受創傷，累及胸壁、肺或氣管時，空氣會經傷口進入胸膜腔，導致腔內積氣，影響肺擴張，而氣胸則可以分為自發性、外傷性和醫源性三類。

何立杭醫生指出，有4類高危人士需要特別留意。（網上圖片）

4類高危人士需要特別留意

何立杭醫生指出，氣胸症狀通常為呼吸困難、胸痛及咳嗽，有4類高危人士需要特別留意，包括：高瘦體型的年輕男性、吸煙者、患有慢性肺部疾病和有氣胸家族史等人需要尤其注意自身情況，運動時不要過於劇烈。

吸煙是導致氣胸重要因素

至於如何預防氣胸？何立杭醫生建議煙民盡早戒煙，他指吸煙是導致氣胸的重要因素，戒煙可有效降低氣胸發生的風險。其次他建議定期進行胸部X光檢查，可以早期發現肺部病變，預防氣胸發生。

（綜合）