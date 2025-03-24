世界醜魚大翻身　牠獲選2025年度魚類　主辦方：別只關注可愛物種

2013年被票選為「世上最醜動物」的水滴魚（Blobfish），近日在紐西蘭舉辦的「年度魚類」選舉中以1286票遠超於第二名的近300票，脫穎而出，成功擊敗其他魚類奪得冠軍。選醜大賽其實背後另有暖心故事？水滴魚的醜身不由己？《網路溫度計DailyView》為你揭開神秘面紗！



2013年被票選為「世上最醜動物」的水滴魚（Blobfish）。（FB@Mountains to Sea Conservation Trust）

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世界最醜動物大翻身？水滴魚人氣拋離其他魚類

根據外媒《The Daily Guardian》3月18日的報導，該比賽由環保組織「山海保育信託基金」（Mountains to Sea Conservation Trust）舉辦，今年共有 5583 人投票，其中水滴魚獲得1286票，遠超第二名的大西洋胸棘鯛（Orange Roughy）約 300 票。該比賽還包括長鰭鰻、鯨鯊、大肚海馬、大白鯊、燈籠魚、姥鯊和藍鱈等物種。

水滴魚的勝出除了本身獨特的形象外，也得到了當地電台主持人的支持。紐西蘭廣播電台More FM的主持人Sarah Gandy和Paul Flynn曾在節目中鼓勵聽眾投票支持水滴魚，並表示：

「水滴魚一直在海底默默等待被看見，牠被嘲笑了一輩子，現在是時候讓牠站上舞台，迎接屬於牠的榮耀時刻。」



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醜其實身不由及？水滴魚大揭秘

水滴魚本名為軟隱棘杜父魚，因其喪氣外表又稱憂傷魚，是一種棲息在澳洲塔斯馬尼亞島和紐西蘭附近，水深600至1200公尺處的深海魚。

生長在深海的水滴魚，必須承受比我們大100倍以上的水壓。為了適應環境，牠們的骨頭很軟，而且只有少量肌肉。當水滴魚被托網捕獲到水面時，快速減少的水壓會使其身體膨脹；而牠凝膠狀的組織，則會因無法保持原本的結構而塌陷，變成我們大眾印象中扁塌的樣子，因此獲得「世上最醜動物」的稱號。但其實在原本的深海環境中，水滴魚的外觀其實更接近一般魚類。

就像許多深海魚一樣，水滴魚沒有魚鰾這類可以控制浮力的氣囊式器官，如果牠們想要自由地在海床移動，就得仰賴密度小於水的「膠狀脂肪體」。換句話說，水滴魚就像浮在水中的「油」，牠們並不主動捕食，而是在深海中隨波逐流，吃下漂到嘴邊的各種東西。

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選醜大賽竟有暖心故事？創辦人：不要只關注有魅力的物種

英國醜陋動物保護協會會長，同時也是電視節目主持人、生物學家的Simon Watt在2013年舉辦「選醜大賽」時表示，希望這個比賽能替這些面臨生存威脅，長相奇怪的動物吸引更多關注。

「傳統的保育策略其實非常的人類中心主義。」他表示，我們選擇保護那些符合大眾審美的動物，通常是因為他們長得比較可愛，如果物種絕種造成的威脅真的如此可怕，那麼只關注有魅力的大型哺乳動物將會模糊焦點。Simon Watt強調，希望藉選醜大賽，能帶給被忽略的物種保育一線曙光。

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水滴魚獨特魅力！ 最醜魚類也可以再次發光

當年被票選為最醜動物的水滴魚，如今在紐西蘭「年度魚類」奪得冠軍！活動主辦方之一的Kim Jones形容這場比賽是一場「深海被遺忘生物的對決」，認為水滴魚雖然以不尋常的外觀聞名，但牠的特殊魅力最終贏得了選民的青睞：

「這是一場關於美的討論，水滴魚的與眾不同，讓大家重新定義了所謂的『美』。」



最醜魚類也可以再次發光。（FB@Mountains to Sea Conservation Trust）

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