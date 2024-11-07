熱量陷阱｜營養師提醒8食物地雷愈吃愈肥！1款常見早餐增致癌風險

想要維持良好體態，除了運動外，飲食的選擇也很重要。對此，台灣營養師彭逸珊列出「8款高熱量食物誤區」，若未懂得食物替換，小心愈吃愈胖，其中油炸鬼（油條）更是熱量陷阱，是早餐店、麻辣鍋常見食材，本身油脂含量極高，如又加上吸飽的湯汁熱量更可怕。



台灣營養師彭逸珊在Facebook發文表示，高熱量食材她也會吃，但關鍵就在於要懂得食物替換，讓整日熱量不超標，達到熱量平衡或赤字，若不想算熱量，運動是很好的選擇，如中高強度的肌力訓練、有氧運動等，可以讓肌肉獲取能量的能力大於脂肪細胞，即比較不會儲存脂肪。

8款高熱量食材誤區（按圖👇👇👇）

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為此，她也整理出以下「8款高熱量食材誤區」，提醒民眾要注意：

1. 爆谷：為澱粉加上油脂的組合，甜口味熱量翻倍、鹹口味容易水腫，尤其看電影時一口接一口很難控量，要特別小心。

2. 東坡肉：採用五花肉所製成，油脂含量極高，雖然下飯但也容易爆卡（卡路里）。

3. 熱狗：別以為可以補蛋白質，熱狗的熱量、飽和脂肪和反式脂肪都很可觀。

別以為可以補蛋白質，熱狗的熱量、飽和脂肪和反式脂肪都很可觀。（Desi Min/Unsplash）

4. 和牛：油花愈豐富吃起來愈滑順，頂級A5和牛其實有一半都是油脂。

5. 臭豆腐：酥炸的臭豆腐吸飽油脂，絕非優質蛋白來源。

6. 油炸鬼（油條）：早餐店、麻辣鍋都能看到它的身影，雖歸類在主食類，但油脂含量極高，若再搭配麻辣鍋食用，吸飽的辣油與湯汁熱量更可怕。

7. 無糖珍奶：無糖聽起來好像比較無害，但其實一杯熱量高達3、400大卡，不可不慎。

8. 煎餃：煎餃、鍋貼都需要大量油脂才能有「恰恰（酥脆）」的口感，選擇水餃會比鍋貼、煎餃更安心。

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另外，台灣腎臟科醫師洪永祥先前也曾在臉書發文列出傷腎食物名單，而上述所提及的油條、包餡食物、珍奶都有入列，以油條來說，他指出，在麵粉中加入油脂揉成麵糰，再丟入油鍋中炸，當油溫愈高、風險也愈高。

洪永祥進一步說明，高溫油炸更會產生丙烯醯胺與多環芳香烴的傷腎致癌風險，此外，很多油條等食品業者為了增加酥脆口感，多會使用含有重金屬「鋁」的膨脹劑，殊不知人體若攝取過多的鋁，可能會影響腦部腎臟，誘發失智與腎衰竭。

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