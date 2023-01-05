玻璃機身易滑又易碎　為何還這麼盛行？塑膠及金屬材質有這些缺點

同事小佐用手機喜歡裸機的質感，從不套殼。前兩天一手滑，就把iPhone 13 Pro掉在了地上，機身摔了個粉碎，後來花了500多塊錢換了個新機身。這事之後我就勸小佐，用手機還是套個殼吧，這次還好是摔了機身，如果是屏幕那就是另外的價錢了。小佐也是聽勸，用上了手機殼，但也信誓旦旦的說下次換手機一定要換個機身耐摔的。



金屬機身耐摔，但現在金屬機身的手機非常少，素皮的也抗摔，但多用於高端機，使用更普遍的是玻璃或者陶瓷機身。原來百花齊放的手機背板怎麼就剩下玻璃這一個大選項了呢？

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塑料材質耐用但是散熱不好，顯廉價

在金屬材料之前，很多手機背板都採用塑料材質。說到塑料材質，不得不提一下五彩斑斕的諾基亞Lumia系列。當時的諾基亞採用的聚碳酸酯材質，也是塑料的一種。塑料材質也是比較耐用的，工藝難度也更低，同時色彩做的非常鮮豔。但是塑料材質顯得更加廉價，散熱做的也並不好，後來逐漸被其他材質取代了。

金屬取代了塑料，但是擋信號很致命

金屬材質比塑料更有質感，HTC旗下的HTC one M8就採用金屬機身，整體商務範十足。

雖然更有質感，但金屬材質也更擋信號。一個手機如果沒有信號，那比沒有質感還致命。 iPhone 4就採用玻璃背板與金屬邊框兩種材質混搭。這種搭配使iPhone 4的信號很不好，甚至有時候握住一會就會沒有信號。

玻璃機身是比較之下更好的選擇

塑料和金屬材質質感不好、擋信號的缺點，玻璃機身都沒有。而且在各手機廠商的研製下，玻璃機身變幻出各種各樣的形態。有漸變的，有打磨的純色的，就連最普通的黑色也給你打磨的非常高級。除了玻璃的，現在還有陶瓷機身，但是陶瓷太重了，良品率也不高。

現在很多旗艦高端機都採用了素皮材質，比如小米12，冬天握持會更溫暖。但是素皮的不好打理，散熱性也不如玻璃的，整體比較下來還是玻璃的優勢更大一些。所以現在也有廠商採用素皮和玻璃相結合的方式，比如iQOO 10系列。

不過即使手機廠商把手機機身玩出一百八種花樣，也擋不住用戶給手機套殼，還是維修成本太高了啊。

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