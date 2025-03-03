致癌飲食｜常吃貝類易致癌？醫揭塑膠微粒高風險6來源小心茶包！

癌症可能是吃出來的？台灣名醫黃軒指出，研究發現塑膠微粒存在食物、水、空氣等，可能對健康造成潛在風險，建議減少吃海鮮，特別是貝類，因為可能是塑膠微粒的高風險來源。



黃軒在Facebook粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，近年來研究發現塑膠微粒（microplastics） 已廣泛存在於食物、水、空氣，甚至人體組織中，並可能對健康造成潛在風險。雖然仍需要更多研究來確認其長期影響，但已有許多科學證據顯示塑膠微粒風險的影響包括了：消化系統、內分泌系統、免疫系統、心血管疾病、癌症發生。

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究竟該如何避免吃到塑膠微粒？台灣黃軒醫師列出6點注意事項：

1、避免使用塑膠瓶裝水：研究顯示，瓶裝水中的塑膠微粒含量遠高於自來水。例如一項研究發現，每升瓶裝水平均含有數千顆塑膠微顆粒。建議改用玻璃瓶、不鏽鋼水瓶或濾水系統，減少瓶裝水攝取。

2、慎選奶瓶與兒童餐具：研究指出，嬰兒用塑膠奶瓶在高溫沖泡配方奶時會釋放大量塑膠微粒，尤其是聚丙烯（PP）材質。建議優先選擇玻璃奶瓶或矽膠奶瓶，避免用塑膠瓶長時間存放熱飲。

3、加熱時，減少使用塑膠容器：研究發現，微波加熱塑膠餐盒會導致更多塑膠微粒釋放，特別是 PP、PET、PS材質。建議可改用陶瓷、玻璃或不鏽鋼容器 來存放與加熱食物，減少塑膠接觸高溫的機會。

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4、選擇不含塑膠的茶包：近年研究顯示，一些高級茶包（如尼龍、PET製成的透明茶袋） 會釋放大量 塑膠微粒到茶水中。建議選擇散裝茶葉或使用無漂白紙質茶包，減少塑膠溶出風險。

5、減少吃海鮮，特別是貝類：研究指出，貝類（如蠔、蛤蜊、淡菜） 可能是塑膠微粒的高風險來源，因為它們會過濾並累積環境中的塑膠微粒。建議適量攝取，並選擇較低污染風險的魚類。

6、使用過濾系統：自來水也可能含有塑膠微粒，部分高效濾水器（如 活性碳濾芯、逆滲透濾水系統RO）可有效去除水中的塑膠微粒。

至於哪些容器相對安全？黃軒建議用4類產品，如下：

1、玻璃：最推薦，因為化學性質穩定，不會釋放微塑料。

2、不鏽鋼：耐熱、安全，但需避免酸性飲品長時間存放，避免金屬溶出。

3、陶瓷：適合熱食與飲品，但需確認是否使用無鉛釉料。

4、矽膠：比塑膠安全，但仍需選擇食品級矽膠，避免劣質產品。



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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