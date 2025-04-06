CHICKEN BANANA是什麼？雞蕉舞瘋傳　男團亦扮雞勢成下首洗腦神曲

你聽過「CHICKEN BANANA」這個短影音歌曲嗎？今年1月底，社交平台TikTok出現一首超洗腦歌曲，歌詞只有「CHICKEN」、「BANANA」兩個字詞不斷重複，加上簡單的舞蹈動作，在網路上掀起風潮，有多網友表示剛脫離「肯恰拿」的漩渦，現在又要陷入另一個坑了！



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 12

僅靠一句歌詞就爆紅 重複旋律吸引超過20萬人目光

這首〈CHICKEN BANANA〉是從TikTok上一個叫Crazy Music Channel的帳號所發出，整首歌僅46秒，只有一句歌詞「CHICKEN BANANA」重複循環，相當洗腦！

這個TikTok帳號目前有超過20萬關注，貼文逾20萬人按讚，也有20多萬人在自己的影片中套用這個音樂。

英國阿婆短片爆紅 TikTok觀看數破2千萬

因為動作簡單，讓許多網友紛紛拍攝影片上傳社交媒體，一位英國婆婆Jane McKennan在2月底和3月初上傳自己跳舞的影片，雖然動作不標準但靠著逗趣的畫面，在IG收穫將近1,500萬的流量、44.5萬個按讚數、34.7萬粉絲；TikTok更有140萬粉絲、110萬人按讚、超過2,000萬人觀看。這位婆婆平常拍攝各種趣味的短影音，誇張的表情和動作，讓不少網友在影片下留言表示自己是婆婆的忠實粉絲。

【相關圖輯】ChatGPT 4o｜吉卜力免費AI圖網絡爆紅 4個圖片生成功能一文看清（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

台灣明星網紅也跟上熱潮 可能成為下一首洗腦神曲

這首洗腦歌最近也在台灣引起風潮，被網友們稱為小雞舞或小雞香蕉舞，有哪些明星和網紅也搭上這波熱潮了呢？以歌曲〈星期五晚上〉再次爆紅的男團Energy在馬來西亞準備演唱會時上傳了這支短影音，讓粉絲直呼：

「好可愛！」

「坤達好適合扮演雞」

「可以跳Like Jennie嗎？」



網紅貓咪黃阿瑪的後宮生活則是製作動畫，網友也紛紛表示被萌翻：「繪師到底是嗑了什麼？才可以畫出這麼可愛的動畫」、「阿瑪：朕怎麼變成一隻雞了！」、「黃阿瑪也被感染了」，社群平台Threads也有網友表示現在腦中都是這首歌的歌詞。〈CHICKEN BANANA〉不只在社群平台及年輕人間流行，也有人透過這首歌簡單的舞蹈動作讓老人們活動筋骨，基隆市中山里社區照顧關懷據點就在近期上傳影片，連婆婆們都無法自拔。

【同場加映】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

奇葩選手登《美國偶像》！怪奇少女用蜥蜴rap洗腦全網 網友瘋喊：我每天都要聽

「信我是秦始皇」是什麼梗？家寧回應引網友狂刷這句 源自名人詐騙

「江莉錦」是誰？脆上橫空出世的流量怪獸 點名劉至翰「別占有我」

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】