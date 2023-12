聖誕女王Mariah Carey佳節前分手　憑洗腦歌再登Billboard冠軍

「聖誕女王」瑪莉嘉兒(Mariah Carey)近日傳出與年紀比她小14歲的日裔舞蹈員男友Bryan Tanaka已分手,結束7年情。有指現年40歲的Bryan想組織家庭,但Mariah卻不想再婚生孩子。

Mariah有聖誕「聖誕女王」之稱。(VCG)

Mariah Carey佳節前分手。(VCG)

Mariah Carey憑1994年推出的聖誕專輯《Merry Christmas》中的單曲《All I Want for Christmas Is You》紅遍全球,就算不知道Mariah是誰,都一定聽過這首歌。可惜「聖誕女王」竟然在聖誕前分手,消息讓一眾網民感驚訝。

Mariah Carey憑1994年推出的單曲《All I Want for Christmas Is You》紅遍全球。(網上圖片)

雖然分手,但Mariah的聖誕洗腦神曲《All I Want For Christmas Is You》每年11月開始就全球熱播。歌曲到2019年被樂迷推到上Billboard單曲榜冠軍,連續幾年都雄霸單曲榜。今年2023歌曲亦重返冠軍位置,連續5年登頂。

Mariah身材澎拜。(VCG)

每年臨近聖誕節都會為歌曲大搞不同的宣傳。(VCG)

《All I Want For Christmas Is You》全球銷量2000萬,三大串流平台合共約30億播放率,Billboard估計由1994年至今,單單是這首歌曲就為Mariah Carey帶來超過6億港元版稅收入,平均每年大賺2340萬港元。不過Mariah並沒有躺平收錢,每年臨近聖誕節都會為歌曲大搞不同的宣傳。