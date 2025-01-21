劉德華20年前〈恭喜發財〉變洗腦神曲　網民苦笑：我依舊那麼窮

2005年1月14日，也就是距今20年前，一首過年期間唱遍華人各大街道的歌曲〈恭喜發財〉發表了，是的，就是劉德華那首：「我恭喜你發財，我恭喜你精彩。」的洗腦歌曲。



在20年前的1月份，劉德華發表了〈恭喜發財〉這首國語流行音樂，以春節賀歲為主題，樂迷可以在歌曲中聽到華仔獻上的各種祝福。（截圖）

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他年年恭喜我發財，我依舊是那麼窮

在20年前的1月份，劉德華發表了〈恭喜發財〉這首國語流行音樂，以春節賀歲為主題，樂迷可以在歌曲中聽到華仔獻上的各種祝福，如：

「我恭喜你發財」、「我祝滿天下的小孩，聰明勝過秀才」、「我祝三叔公的買賣，生意揚名四海財運亨通住豪宅」、「我祝大家笑口常開，用心把愛去灌溉」、「我祝在世界的舞台，跑得比那黑人更快」。



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而此曲因劉德華在2005年的中國央視春晚演唱而在大陸爆紅，隨後還被評選為「年度最佳拜年歌」。此外，劉德華還特別表示，〈恭喜發財〉將供歌迷免費通過各家電信公司的音樂下載平台及網站下載，使得原本就非常魔性、洗腦的歌詞在各地被瘋狂播放。2005年1月17日，在台灣、香港及中國大陸，〈恭喜發財〉被各家電台聯合輪番播出，當時只要是有收聽電台的習慣，很快就會自動將這首歌的歌詞背起來。而近幾年進入網路的時代，新年版劉德華成為類似於Mariah Carey的存在，每當聖誕節一到就會聽到〈All I Want for Christmas Is You〉，而到了過年、春節時期，就輪到新年版劉德華解凍了，他將在這個時期不斷地恭喜大家。

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這也讓網友們發表了大量有趣的留言：

「連一刻都沒有為Mariah Carey哀悼，立刻趕到戰場的是新年版德華」、「又要解凍了」、「我對不起你劉德華，都聽這麼多年了，我還是沒發財」、「他年年恭喜我發財，我依舊是那麼窮」、「那個男人要來了」。



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