細思極恐｜連續夢到同一「白衣女子背影」約20年　還慢慢轉過來……

說一個我自己身邊的真實故事。



文：九天豆沙（發表於靈異社區）

我和我表弟小時侯……其實那時也都不小了，我22我表弟18。

那年跟著家裏人開車從北京出發去海邊度假，回程的路上由於路況不熟悉，就錯過了比較大的城鎮住宿，於是就隨機在盤錦附近的一個小地方找了一家小酒店湊合睡一宿。沒想到，就這一宿，引來了表弟長達將近20年的連續恐怖經歷……

細思極恐｜連續夢到同一「白衣女子背影」近20年 還慢慢轉過來……（01製圖）

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那晚找到這個酒店就感覺氛圍很不對勁，酒店霓虹燈招牌弄成了港台鬼片裏的慘綠色，名字我還記得，叫什麼大陸賓館。入住以後我就跟我表弟同一張大床睡覺，由於坐了一天的車，我們哥倆躺下秒睡著。

估計也就睡了一個多小時，我就感覺有人在扣我的胳膊，耳邊還傳來了《生化危機》（BIOHAZARD）裏面喪屍的聲音，就是那種公鴨嗓「呃～呃～」的聲音。

當時嚇得我一個顫抖就坐了起來 ，回身定睛一看樂了，就見我表弟仰躺在我旁邊睜著眼睛，張著嘴，手指頭還一抽一抽的扣我。我當時心裏生氣，心想這一天舟車勞頓的，你是瘋了嗎？大晚上不睡覺假扮小殭屍，也不瞅瞅你那187厘米的個頭和200斤的肉。

當時我就一個暴擊打在他腦門上，純物理傷害那種。只見他一個顫抖彈坐了起來，渾身都是汗，嘰嘰咋咋的手指著天花板讓我看，說有東西。我看了看天花板那破吊扇，說你睡迷糊了吧？他愣住告訴我說有個女的一身白衣服飄在天花板盯著他，他全身都動不了，也出不了聲；那個女的臉很模糊也看不清楚，但是就是感覺在盯著他。

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我看他也不像是開玩笑的樣子，不過我也是個生在紅旗下長在新中國的大好青年，堅定的唯物主義者，直接就給他分析了，睡覺姿勢不對，什麼手壓胸口了，白天太累了，夢魘而已，一通安慰和挖苦他膽子小，看了那麼多林正英的錄像帶還怕這個？

聊了會天，罵了半天街，然後就繼續睡，後面一夜無事，第二天也順利回京，這事也就慢慢當個談資給周邊小夥伴們講講，當個奇聞也就淡漠了。

可誰想我這個表弟從此之後就隔三差五的夢魘，每一次都能夢到這個女的，夢裏就見這個女的坐在家裏的梳妝枱前梳頭，背對著他。然後隨著夢見的次數增多，在夢裏這個女的的頭在一點一點的慢慢轉過來，這個夢已經持續了將近20年了，後來已經發展到這個女的把他抱在懷裏臉越貼越近，樣子也越來越清晰。

中間也找過一些高人看過，也去北京的東嶽廟拜過，請了符後好幾個月夢不見，過了一段日子又開始能夢到。現在我表弟也麻木了，任誰這麼長時間我估計也習慣了，動不了就動不了吧，那也沒轍呀，對不？

後來這些高人說別看我弟弟人高馬大的，是招陰的體質，這個跟壯不壯沒關係，他現在身後有4個靈體長年跟著，不太好解。不過我看他人到中年也挺順風順水的，好像最近這幾年從他嘴裏越來越少聽見這個「連續劇」後續的發展情節了，也許有了老婆孩子擠著，睡覺姿勢變了吧？

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