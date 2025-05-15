哪代人過得最辛苦？遇金融海嘯難儲錢買樓　四大困境揭他們極不幸

哪個世代過得最辛苦？權威財經雜誌《經濟學人》近日撰文指出，夾在嬰兒潮世代與千禧世代之間的「X世代」（指1965至1980年出生者），堪稱是運氣最差、處境最為艱困的一代。他們不僅正迎面撞上中年健康問題與職涯發展瓶頸，許多人還得同時肩負「上有老、下有小」的雙重照護責任，更令人沮喪的是，他們的收入成長速度在各世代中敬陪末座，且可能成為首批遭遇退休金制度崩潰衝擊的群體，共面臨四大不幸處境。



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困境一：中年危機與「三文治世代」的雙重夾擊 快樂指數墊底

《經濟學人》的報導首先點出X世代普遍的心理狀態。根據涵蓋30個國家進行的易普索（Ipsos）民意調查顯示，X世代中感到「不太快樂」或「完全不快樂」的比例高達31%，居各世代之首。

此現象與美國達特茅斯學院經濟學教授布朗齊福勞爾（David Blanchflower）對「人生U型曲線」的研究不謀而合。該理論指出，人們的負面情緒如不快樂、焦慮和絕望感，通常在50歲左右達到頂峰。X世代目前正處於這條人生曲線的谷底。

除了中年危機可能帶來的健康問題及職涯天花板，許多X世代成員還扮演著「三文治世代」的角色，需同時照顧未成年的子女和年邁的父母。統計數據明確顯示，美國X世代平均有5%的支出用於照護18歲以下子女或65歲以上父母，相較之下，嬰兒潮世代在相同年齡階段時，此項支出僅佔2%。

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困境二：收入成長最緩慢 職涯黃金期遭逢金融海嘯

殘酷的現實是，X世代在就業市場上也難稱贏家。報導分析，儘管經過通貨膨脹調整後，X世代的實質收入確實比他們的父母輩來得高，但其收入的「成長速度」卻是所有已記錄世代中最慢的。

數據顯示，在36至40歲的人生階段，X世代的家庭實質收入，僅比前一個世代（嬰兒潮世代）在同一年齡段時高出16%，此增幅為歷代最小。一般而言，薪資在30至40歲時成長最為迅速，然而，當X世代的薪資正要起飛時，卻不幸遭遇2008年全球金融危機的重擊，當時整體勞動市場極度疲軟，嚴重影響了他們的薪資成長潛力。

困境三：財富累積不易 買樓之路屢遇波折

除了收入成長緩慢，X世代在財富累積上也面臨諸多挑戰。他們經歷了網際網路泡沫破裂的金融震盪；而在他們達到普遍認為適合購房的年齡時，又恰好碰上金融危機，導致申請房屋貸款變得異常困難。部份X世代甚至因為物業被法院拍賣，被迫重回租屋市場，進一步拉大了與其他世代的財富差距。

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困境四：退休金恐縮水 未來養老保障岌岌可危

更令人憂心的是，X世代極有可能成為第一批因退休金制度崩潰而深受其害的群體。以美國為例，其社會安全基金預計將在2033年耗盡。屆時，X世代正值主要的退休年齡。除非美國國會能及時採取有效行動，否則X世代的退休福利預計將被大幅削減20%至25%。

《經濟學人》的分析，描繪出X世代在人生中期所面臨的多重壓力與不確定性，他們在經濟起飛趨緩、金融危機頻仍的年代中成長並步入中年，其所面臨的結構性困境，值得社會給予更多關注與反思。

註：世代劃分參考

嬰兒潮世代：1946年－1964年出生

X世代：1965年－1980年出生

千禧世代：1981年－1996年出生



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：你上榜了嗎？《經濟學人》點名「最衰世代」：房買不起、錢賺超慢，連退休金都被國家砍光】