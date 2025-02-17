努力進修、創業都是假象！這種「隱性二世祖」最為人不齒也妒忌

半宅職薯留意到香港社會有一群人，一生人都在用種種原因逃避踏入社會工作，卻又表現得很上進。今天就和大家討論這一批人的典型人生。



出身中上產家庭

這群人的父母通常屬於中上產，有幾層樓在手，生活無憂。他們父母不少是知識分子或者專業人士，但比較少是創業家。

這些父母沒有屬於自己的生意可以留給他們，於是，為了讓他們將來可以維持中產地位，都會自小給予最好的教育：名牌幼稚園，國際學校，外國留學......等等。

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高不成低不就

他們當中，有一部分非常勤力，考入神科，繼續成為專業人士或中上產。這群人在本篇文章暫且不談，因為他們大多會全力投身社會工作，成為下一代的社會棟樑。

我想談的，是正常努力，成績中上，但又未至於很有志氣的那一群。

這群人的遭遇是：大學畢業之後，未夠能力找到神級工作，但如果由低做起呢？不單止自己接受不到社會階層的立刻降格，他們的父母也會為寶貝仔女要摺起衣袖工作而感到肉痛。

徘徊於職場與學校之間

他們可能在大學畢業後立即讀碩士，也可能在畢業後花一兩年時間了解自己，尋覓人生方向。

在尋覓人生方向期間，他們比較少從事全職工作，反而傾向從事兼職工作。這也容易理解：一旦從事全職工作，他們的社會階層便會立即赤裸裸地反映出來；但如果只從事兼職呢？他們依然承接父母的中上產社會階層地位。說得難聽一點，就是可以逃避現實。

花一兩年時間尋覓方向後，他們不少會回到學校全職讀一兩年書。在這段期間，他們在表面上依然很上進，對人說夢想是將來大展拳腳。

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創業，是通常的出路

由於一直沒有實在的工作經驗，讀完兩三個碩士學位，依然比較難能夠立即找到中層工作。甚至因為學歷太高，經驗太少，成為了找工作的羈絆。

創業，成了通常的選擇。

當然，他們也不會愚蠢得把父母一世的積蓄孤注一擲。他們會選擇較低成本的創業方式，以非常循序漸進的速度，以 Work-life Balance 方式慢慢地建立自己的生意。如是者，又過兩三年。在這段期間，他們的身份已經是「老細」了，說出來一點也不失禮。

前有去路後無追兵

他們可能創業不止一次，但由於父母擁有財務實力，能給他們幾次機會試錯。

當中只要有一次成功，便已經可以光宗耀祖，給自己和父母一個最好的交代，甚至成功養活自己，建立自己的家庭。

但創業九死一生，失敗例子始終佔多數。但不打緊，即使生意半死不活，他們的身份依然是「老細」。

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承繼家產

到這個時候，這批人大概已經到了三十多歲，父母亦已開始老去，是時候把家產給他們承繼了。

試想想，當你有幾層樓在手，志向又普通，那還有需要工作的理由嗎？一層樓賣出套現，另外兩三層樓收租，經已可以很過很有體面的生活。況且自己又不打算結婚生仔，幾層樓，足以安安穩的過一生。

而當中的最重點，是這批人完完全全不會被父母囉嗦，因為他們發奮讀書，嘗試創業，身份已經是「老細」。在親戚朋友面前說出來，相當有面子。

結語

這篇文章並非學術文章，而且有主觀成分，但確確實實是不少人的寫照。這批人態度表現得很上進，但從事實角度看，卻在拖延時間，實行躺平。

這篇文章表面上的主角是年青的那批人，但實質上我想指出的，是那批人的父母的感受：一生努力工作賺錢，辛苦栽培下一代，是希望自己的努力成果得以承傳。但如果早知道下一代已經是最後一代，又會慢慢把自己一生的積蓄用光呢？那麼在當天，為何不就把自己定義為最後一代，享受豐足的生活質素呢？

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