Z世代活在「大負債時代」？面對「5大時代問題」註定財務壓力大

Z世代正面臨史無前例的經濟壓力，遠遠超過過去的世代。根據美國金融服務公司 Credit One Bank 調查，59% 的 Z 世代對財務狀況感到焦慮或壓力，這個比例，幾乎是嬰兒潮世代（29%）的兩倍。



個人財務顧問公司 GOBankingRates 分析，Z 世代之所以承擔龐大的經濟壓力，並不僅僅是因為他們的理財習慣或個人決策導致，而是受到一系列外部經濟環境、社會文化的影響，以及全球金融市場變動所形成的結果。

別說年輕人就是不懂理財，其實他們所面對的，與以往的世代已很不同！（按圖了解）



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Z 世代的財務壓力，比任何世代都高！背後 5 大原因一次看

1. 經濟不確定性：Z 世代從小就面對金融風暴與市場波動

Z 世代的成長時期正逢 2008 年金融危機後的經濟衰退，他們的父母可能因此失去工作或經歷財務困難，這些經歷深深影響了他們對金錢的態度。童年時期經濟不安定外，成年後的 Z 世代又面臨學貸問題、工資成長停滯，以及高房價帶來的購屋困難。

根據 Education Data Initiative 數據，Z 世代佔全美學貸借款人總數的 28.2%；華府智庫美國進步中心（Center for American Progress）調查也顯示，76% 的美國人認為住房負擔能力正在惡化，對於正要踏入職場、考慮購屋的 Z 世代來說，無疑是雪上加霜。

2. 生活成本飆升：高房租、通貨膨脹，存錢變得更難

生活成本的快速上漲，使 Z 世代對財務穩定的期待變得遙不可及。許多 Z 世代仍在學校就讀，年長一些的則剛開始職業生涯，但不論哪個年齡層，他們都要面對不斷上升的房租、醫療保險費，以及通貨膨脹帶來的日常開銷增加。

當基本生活需求已經佔據薪資的大部分時，存錢變得異常困難，更別提儲蓄購屋或投資未來。

美國個人金融公司 Credit Karma 數據顯示，2024 年第二季，Z 世代平均信用卡債務較第一季度增加 3.2%，超過千禧世代、X 世代和嬰兒潮世代的增加幅度。（經理人授權使用）

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3. 負債問題：學貸、信用卡與貸款讓 Z 世代難以翻身

債務已成為 Z 世代財務生活的一部分，甚至被視為「正常現象」。根據 Credit One Bank 調查，39% 的 Z 世代認為「負債」是理財過程中無法避免的一環。

美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）的數據顯示，2024 年第四季，全美家庭總債務達到 18.04 兆美元，創下歷史新高。學貸、房貸、車貸與信用卡債務的累積，讓年輕世代的財務壓力與日俱增，許多人甚至在進入職場前就已經背負巨額債務，理財選擇受限。

4. 社會期待壓力：社群媒體加劇年輕人的「財務焦慮」

在社群媒體的影響下，Z 世代普遍感受到來自同儕與社會的財務壓力。Instagram、TikTok 上充斥著豪華旅遊、名牌包與高端生活方式，讓年輕人不自覺地拿自己的財務狀況與他人比較。

根據 Credit One Bank 調查，72% 的 Z 世代認為社會期待帶來財務創傷，讓他們覺得自己「永遠不夠好」，無法達成購屋、存款、投資等理財目標。這種心理壓力使得許多人在無法負擔的情況下，仍選擇透過信用卡或貸款來維持「應該擁有」的生活標準，但反而進一步加劇了債務問題。

5. 財務教育代溝：談錢變成壓力來源，而非解決方案

Z 世代比過去的世代更願意公開討論財務問題，但這並不代表他們能夠有效管理自己的財務壓力。

Credit One Bank 數據顯示，雖然 30% 的 Z 世代從小在家庭中經常討論財務問題，但有 35%「只」在面臨財務壓力時才會談論金錢。也就是說，許多家庭的財務觀念仍以「問題發生時」「到緊急的最後一刻」才處理為主，而非協助孩子建立長遠的財務規劃。

面對這些壓力，Z 世代需要更積極地學習財務管理，並尋找更穩健的財務策略。同時，政府、企業與社會各界也應該關注年輕人的財務困境，提供更多資源與政策支持，一同確保 Z 世代能在財務管理上更有韌性。

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