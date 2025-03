5位中年媽媽追星00後偶像：當學識取悅自己，連家庭都變得快樂

2024年,內地演唱會市場爆發式增長,票房收入達到人民幣579.54億元(折合約622億港元),按年增長15.37%。其中,中年群體的消費力量愈發凸顯,早在2021年就有研究指出,三成以上60後追星群體每月為追星消費人民幣5000元(折合約5300港元),比例遠超過其他年齡層粉絲。



然而,當一箇中年女性開始追星,尤其當對象是95後、00後的年輕偶像,總會遭遇諸多刻板印象的圍剿:

「無腦氪金(編按:同課金,即花錢購買)的媽粉」

「一把年紀喜歡小鮮肉」

「不懂得把重心放在工作和家庭」



如果撥開偏見的遮蔽,追星對中年女性來說意味着什麼?一条和5位中年追星女性以及一位粉絲文化學者聊了聊。

通過追星度過中年危機,和女兒成為同擔閨蜜,她們不再只是「好媽媽、好妻子、好員工」,重新找到了那個心懷熱愛與激情的自己。

以下是她們的故事。

01「在當媽媽之前,我是我自己」

妖言,43歲,常住重慶,時代少年團粉絲

入坑時代少年團,用我們粉絲的話來說叫「上樓」。我是2024年9月初上樓的,當時和我女兒一起看綜藝,覺得這7個小孩挺好看的。後來慢慢去了解,這些孩子一路吃苦到現在,一步一個腳印走過來,都很有韌性。

11月我去看了兩場演唱會,結束時他們帶着全場粉絲一起大喊「我們是時代少年團」,連喊了三遍。我其實不是多愁善感的人,但當時真的忍不住會哭,我覺得我是這所有人中的一員。

時團成員都是00後,也有同事和朋友不理解,說我這麼大歲數還喜歡小鮮肉。但我覺得之所以他們是偶像,一是他們能給予我正面的鼓勵,二是追他們的過程中情緒價值是拉滿的,這兩樣東西和他們的年齡是沒有關係的,再說誰不喜歡青春美好的東西呢?

我的辦公桌上擺了很多時團的周邊,寫文檔的時候一抬頭,看到7個帥哥望着我笑,心情多好啊,多枯燥的工作我都能幹下去。當然,也有同事來陰陽,說我知道擺明星的東西,都不知道擺一擺自己家裏人的照片。

這個事我也覺得很神奇,因為我們也有男同事在桌上擺二次元的手辦,一些年長的同事也會去問,男同事解釋一句「這是遊戲人物」,大家就過去了。但到我這,就還要被說一句,

「怎麼你還喜歡小年輕,怎麼你不擺家人照片?」



好像在很多人的固有思維裏,我們這種歲數的女性,生活裏除了家庭就不能有其它的東西。

我一直和我女兒說,我可能不是傳統意義上的那種好媽媽,我不會像她的外婆、我的媽媽那樣,自己永遠往後站,老公孩子永遠往前站。不管我是誰的老婆、誰的女兒、誰的媽媽,首先我是我自己,要讓我自己開心。

我也希望我女兒是這樣,做我女兒之前,她首先是她自己,所以我也尊重她的愛好。她也喜歡時團,還喜歡周深,我去了解過,確實是很不錯的歌手。有次周深來重慶開演唱會,我悄悄買好票帶她出門去看,給她一個驚喜。

這個年紀追星,我也會離女兒的精神世界更近。現在我們更像閨蜜,任何話題都可以開誠佈公地聊。周末是她可以看電視的時間,我們會一起窩在沙發上看時團的物料,在同一個地方get到彼此的點一起笑。這兩天我們還在討論要不要一起去學跳舞,跳時團的歌。

每次去線下活動前,我都會把工作和家庭安排好,但我考慮的一定是怎樣為去成這場演唱會努力解決問題,而不是為手頭的事放棄去演唱會。我也不會再被羞恥心內耗,我能跟十二三歲的小姑娘喜歡同樣的偶像,這多棒啊。

02「當我學會取悅自己,我的家庭也變得快樂了」

喵姐,43歲,常住杭州,檀健次粉絲

我第一次線下見檀健次是2023年,那其實是一次「離家出走」。當時因為工作上和老闆有分歧,又和女兒大吵一架,我真是覺得「我不想努力了!我也不想再當她的媽媽了!」情緒完全崩潰,我決定要給自己放個假。我從小就是好學生,現在在網路工作也一直是「優秀員工」,每天加班每天卷。但進入40歲,對於中年女性,一些事業上的機會可能慢慢就對你關閉了。我自己也開始露怯,猶豫到底還要不要往前一步,繼續那麼拼。

女兒到了青春期,我們的關係也變得緊張,我的一腔愛子熱情換來的是無視和反抗,吵了好幾次架。工作和家庭都讓我感到前所未有的挫敗,那段時間我極度焦慮,晚上整夜整夜地失眠。

就是在這樣的40歲,某天晚上我偶然看到《獵罪圖鑑》,認識到檀健次,接着開始「考古」他的故事。他從歌手重回演員賽道,最初不斷被否定,甚至去劇組投的簡歷直接被扔進垃圾桶。但他說當時「知道自己落魄,但是完全不承認,內心特別堅信,覺得自己肯定不止這樣」。

我原本是個不允許自己退步的人,所以中年的落差感讓我很擰巴,但檀健次告訴我,要允許自己「落魄」,堅信自己「不止於此」。我學會和自己和解,慢慢可以坦然入睡,檀健次成了治好我中年失眠的「偏方」。工作上,在經歷了一段低谷期後,今年年初,我勇敢地換了一個新賽道。

我也發現,當我去做一些真正為自己的事情的時候,無論對我還是對身邊人可能都有更好的影響。比如我去追線下活動,就不會老盯着我女兒,我們倆彼此放過,其實都更開心。也是通過追星,我發現人與人相處其實是距離感的藝術,粉絲和明星是這樣,母親和女兒也是這樣,我女兒其實已經很優秀自律,我應該尊重她逐漸成熟的獨立人格。

我老公也很支持我追星,他能看到我的狀態變得更好,家庭的氛圍也變好了。他有空還會幫我一起搶票,陪我一起去看他的電影和演唱會。

在我們傳統裏,家庭角色的分工一直是不平衡的,中年女性又要努力工作又要照顧家庭,但這些付出經常被當作理所當然。現在我試着離場,給老公和孩子更多相處的時間,他能體會到妻子的不容易,也有更多和孩子交流的機會。

去年檀健次的演唱會我五場「全勤」,前面四場我都是全程姨母笑,直到最後一場我哭了,但不是為了他,是為我自己。

當時大屏幕在放前幾站演唱會的回顧畫面,我想起這半年多追演唱會的經歷,我覺得我好勇敢,40多歲了,我在做一件完完全全取悦自己的事,單純地愛自己,為自己的快樂負責。

這是我第一次追星,我也在小紅書上記錄:追星最快樂的是在路途中的時候,我不再是個兢兢業業的卷王打工人,不再是個上有老下有小的焦慮中年,不再是與生活中的一地雞毛鬥爭的女戰士。

我彷彿回到18歲,又變成偷偷拿着獎學金,一意孤行地去見2000公里外喜歡的人的那個自己。‍

03「我希望偶像是她的榜樣」

K女士,43歲,常住北京,崔然竣粉絲

我一直喜歡音樂,但以前從來沒有追過星,對追星也有一些刻板印象。尤其是韓娛,之前都覺得他們化特濃的妝,造型很殺馬特,挺可怕的。了解到崔然竣(韓國男團TXT成員)是因為我女兒。和她一起追星的過程,也是我們在價值觀上交流的過程。

去年5月份,她去了一個粉絲組織的線下觀影活動,回來之後問我要不要一塊看回放。看了後我發現他們的舞台確實很不錯,開始陪我女兒看更多物料,去年8月還去澳門看了演唱會。

喜歡崔然竣,是因為他的舞台表現力很突出,也是一個內心特別強大的孩子。他有個稱號叫「Big Hit傳奇練習生」,因為在出道前的幾年裏,他每次演唱、跳舞和說唱的月末評價都是第一。韓國公司都很變態,他每個月都拿第一了,還會PUA他,但他總能堅持下來。

所以我會跟我女兒說,你要向他學習,要是你能像他一樣那麼努力,我可太開心了。我真的很希望我的孩子也能這樣,不管是順境還是逆境,都知道自己該做什麼,按部就班地努力去做。

我女兒今年初二了,有些人說追星讓孩子早熟,但我覺得有些事情讓她早些了解不好嗎?比如我覺得追星的狀態跟談戀愛很像,看人不能只看臉,要看到他真實的實力和人品。

還有追星時遇到那些粉圈亂象,如果這個過程讓你特別內耗,那就不要追了,沒有任何事情比讓自己快樂更重要,這和處在親密關係裏要學會的也是一樣的。

因為追星我和女兒多了很多話題,當然我也獲得了很多快樂。今年我們定好了3月份去看演唱會,前提是她要好好學習,這是給我們倆共同的激勵。

我會買專輯、買官方周邊、買代言,加上看演唱會,這一年花在追星上的錢大概三四萬左右。這筆錢本身就是我的娛樂資金,不花在追星上,可能也會去買包、買首飾、旅遊。

我很希望告訴大家,追星也只是萬千娛樂形式中的一種,人有喜歡做的事情不是很好的事嗎,我們需要的就是花錢、花時間去獲得情緒價值。不要把追星妖魔化,破除刻板印象,當然在我這也包括對韓國人的刻板印象(笑)。

04「追星之後,我不再雞娃了」

黑貓,42歲,常住北京,于適粉絲

喜歡上于適的時候,我正好在經歷中年危機。那個時候我家女兒剛好小升初(編按:小學升中),我們家在海淀,這可能是全國學習最卷的一個區。我原本的教育理念就是不去過度逼孩子學太多,也不認為評價孩子的標準就是成績。但看到其他孩子一個數學課報三個班,參加各種秘密考試,一被這種氛圍裹挾,多多少少還是會懷疑自己,開始焦慮。

同時我在一家大型IT行業企業工作,到40多歲,是一個不上不下的年紀,如果給我安排特別大的項目,我沒法像年輕同事們那樣去拼,因為我還要顧家,但讓我碌碌無為地在單位混日子,我也不喜歡,所以前兩年我一直很迷茫。

知道于適是因為《封神第一部》,當時覺得這一批新人演員都很有實力。後來越來越關注小于,直到去年5月《我的阿勒泰》播出,完全被他演繹的巴太驚豔了。

當時一邊刷小升初的帖子,一邊刷小于的抖音和採訪視頻。他出身一個普通的家庭,13歲決定去籃球青訓,後來又走表演這條路,都是他自己想做,就堅持去做了,似乎什麼困難都打不倒他。

看到他我才重新堅定我的想法,家長不可能永遠給孩子安排一条平穩安全的路,總有一天孩子要自己去面對世界,不如把自主權交到他自己手上。今年女兒上初一了,雖然是在一個普通學校,但上次期末考考了班級第一,這次真正是她自己發揮了對學習的主觀能動性。

雖然小于小我十幾歲,但我真的從他身上學到很多。小于是一個務實的理想主義者,保持理想,也面對現實。他喜歡說「幹就完了」,我也慢慢學會了事情要先完成再完美,和自己和解,也找到合適自己的定位。

我是個影迷,這一年裏我自學了很多電影行業相關的知識,在小紅書上寫影評,甚至還想去北京電影學院進修個培訓班,也不想等到退休了,「幹就完了」。比起「媽粉」「女友粉」,我其實更想和他做同事。我希望能謝謝他,使我成為了更好的自己。

05「大齡意味著閱歷和認知,我們看人更理智」

冰川上喝果汁,49歲,常住上海,劉雨昕粉絲

很多人對大齡追星有偏見,但有沒有想過,大齡意味着閲歷和認知,大齡粉絲去看人不是更理智嗎?什麼是真什麼是假,我們首先會有自己的判斷。我喜歡劉雨昕最早是因為和家人一起看《青春有你》,這種真人秀節目更能讓觀眾去了解一個真實的人,在真實的前提下,會發現她的一些特質,喜歡上她。

比如她有很專業的實力,從小就拿了很多街舞比賽的冠軍,做音樂是科班出身,專輯也大部分都是自己去參與制作。像我們年紀大一些的人心智是更成熟的,其實不太會被視覺上的東西或熱搜話題吸引,更看重內核。

去年她開了四場演唱會,我每場都去看了,每一場的音樂、舞台和表演形式她都花心思做出不一樣的設計,有現在年輕藝人中稀缺的匠人精神。作為觀眾,我就特別能感受到自己受到了尊重,那是她回報給你的東西。

她的人品也是打動我的地方,待人接物都很禮貌,我們在線下也總能看到很多小細節。比如走紅毯的時候,她接受完採訪會從主持人身後過,從來不會為了出風頭去搶話搶鏡。她記錄的vlog裏,總有很多她視角下的粉絲,我們看到會覺得特別真實温暖。最後是人長得也好看呀,見過她本人就知道,真的是一個氣質獨特又高級、非常漂亮的女生。

我以前也喜歡過一個女歌手,但沒有像現在這麼投入。追星是個雙向的過程,她拿到的成績、產出作品的質量、每一次線下的真實接觸,都能讓我不斷確證這個人真的很好。想跟着看她下一步可以繼續走到哪裏,不斷能收穫滿足感。

現在大概每個月只要劉雨昕有公開的演出活動,我都會爭取去現場,去年我還去美國看她在科切拉音樂節(Coachella)的表演。我也買專輯、買代言,都會在合理的預算內,作為成熟的大齡群體其實更有掌握分寸的能力。

為自己的興趣愛好去消費,這件事本身我覺得沒什麼好指責的。核心還是你是消費到了垃圾上,還是消費到了一場饕餮盛宴上,這才是理性與否的衡量標準。

家人當然還是最重要的,有次採訪裏劉雨昕她自己也這麼說的。我家裏人也都很理解我追星,也知道劉雨昕是個怎樣的人,還會鼓勵我正好多出去走走,認識不同的朋友。歸根結底,還是要喜歡一個值得喜歡的人,追星這件事就不會受到那麼多不好的評價。

06 中年追星,是維護斜杠生活的意義感

朱麗麗,南京大學新聞傳播學院教授,粉絲文化研究者

Q:一条

A:朱麗麗

Q:您一直深耕粉絲文化研究,在您看來,當中年女性這一群體成為粉絲,和年輕粉絲相比會有什麼不同?



A:粉絲文化研究出現之初,關注的基本是青少年粉絲,由於所處的年齡和心理狀態,他們更容易發展出狂熱的激情,比如亨利·詹金斯的《文本盜獵者》中關注的粉絲參與式文化。

從生命史的角度看,中年或老年粉絲可能是青少年粉絲的一個延續,但對於一些中年後才開始追星實踐的群體,也有很多區別於青年粉絲的特點。我們關注過「假靳東」的中老年粉絲,由於媒介素養的不足,她們容易在幻想的虛假親密關係中受到情感與經濟的雙重剝削。但如果把目光放在文化資本、經濟資本更豐富、社會階層更高的城市中年女性群體,我們探討的可能就不是情感詐騙這個層面的內容了。

一方面,中年粉絲的激情往往是可控的、劃界的,他們的工作、生活和追星的邊界一般是比較清楚的,在日常生活中他們依然扮演符合社會期待的形象,只在自己的趣緣群體——粉絲群裏才會把狂熱和激情表現出來。

另一方面,對於很多中年粉絲來說,堅持自己的粉絲身份,其實是在維持一種「斜槓生活的意義感」。

成年人被社會時鐘驅使、被社會規則掌控,總是有許多壓力和焦慮,許多中年人追星,其實是在以粉絲身份維護自己的自由,或者說是在呵護自己內心的那個小孩。

在非虛構作品《This Is Not A Book About Benedict Cumberbatch》(中譯:《我要快樂!當媽媽們開始追星》)中,澳洲作家Tabitha Carvan寫下中年追星的感受,

粉絲文化的核心在於重新奪回玩耍的空間,允許自己保持『有益的自私』。 Tabitha Carvan

Q:現在還有很多說法是「中年是追星最好的時候」。



A:這是重要的一點,中年女性追星會有更大的自由。她們在經濟上、時間上都更加富足,心理上也不會像少女時那麼患得患失,她們對於把握自己的生活方式更加自信,具有更多的主體性。

Q:中年女性追星總會遭遇許多偏見,包括她們自己也可能產生羞恥感,您怎麼看這種現象?



A:40+的中年粉絲,能大聲講出自己正在追星的也許並不多。這種羞恥感背後當然有社會時鐘的規訓存在,人們覺得成年人就該好好工作、戀愛、結婚、養孩子。

另一個原因,則是對追星長久以來的刻板印象,好像激情不可以與理智共存,好像一個人的娛樂生活不可以跟他的社會角色共存。但是其實人是很複雜的,我們有關成年粉絲研究也表明,個人生活完全是可以劃界的。

另外,人們對追星行為的負面印象也和一些社會現實有關。這些年飯圈的一些集體行動已經溢出了一般亞文化「圈地自萌」的慣例,更多地介入到公眾生活中,在影響公眾輿論方面有着呼風喚雨的力量,這也是公眾或者說主流社會一直對追星予以警惕的原因。

Q:您認為中年女性追星對於個人的自我認同、家庭關係有哪些影響與意義,是否可以將追星看作是中年女性的自我解放?



A:中年女性追星現象,性別的視角也是很強烈的。我們做「假靳東粉絲」的研究,就是意識到許多中年女性的自我空間是非常狹窄的,尤其是玩耍娛樂的空間。女性作為第二性,母職、妻職的角色常常會高於她作為自己個人的角色。當她們開始追星,人們就會覺得這會破壞她們應當承擔的母職和妻職。

所以我相信追星實踐對一部分中年女性來說,一定可以是一種自我解放。在這個過程中,女性對於愉悦自我、接受自我,以及不再活在社會、他者與親密關係的掌控之下有更清晰的認知和自覺。

當然,自我解放的路徑肯定不僅僅止於追星實踐,我們也不是要賦予追星多麼獨特或不可替代的作用性。不可替代的其實在於人的主體性,人需要去找到自我。只要不危害社會與他人,這些找尋自我的實踐都應該是一個人自由自在、合理合法的選擇。

