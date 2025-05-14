一宗發生在台灣某拉麵店的消費爭議，引發網路熱烈討論。



一名顧客帶著全家前往用餐，因店家堅持「一人一碗才能免費加麵」的規定，而在Google評論留下一星負評，指控店家對有小孩的顧客不友善，但店家的回應卻意外揭露了事件的另一面向。

3個人「只點2碗拉麵」要求免費加麵被拒怒公審 老闆揭噁心真相（01製圖）

被揭離場前「把廁所弄到滿是糞便」！點圖放大看公審原文、老闆反擊及網民意見：

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據了解，這名顧客一家三口（兩大一小）到店內用餐，僅點了兩碗麵，消費金額約三四百元（台幣，下同）。當要求免費加麵時，店家表示必須依照規定：

一人一碗才能免費加麵。

否則需支付25元加麵費用。

這位顧客在Google評論中抱怨：

看不出來低消89元是指一人一碗麵才能免費加麵。

並強調他們4歲的孩子自己吃不完一碗，因此選擇不消費離場。

對此，店家在Google評論平台上回應指出，店內的菜單、桌卡，以及服務人員都有清楚說明加麵規則。更令人意外的是，店家透露這組客人雖然最後選擇不消費離開，但卻在使用店家廁所後，留下髒亂的環境。

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網紅Cheap在臉書上對此事件發表看法，認為這對顧客是想「白嫖」店家，意圖透過點兩碗麵後分給小孩吃，再要求免費加麵。他質疑：

小孩吃不完一碗，難道大人不會幫忙吃嗎？

此事件在網路上引發討論，多數網友支持店家立場，紛紛留言表示：

「都要加麵了，還吃不完」

「每個規定背後都有一個荒謬的故事」

「一碗麵又不貴，這孩子應該不是親生的吧？連點一碗都不肯」



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