飲太多咖啡只會令身體更攰？3壞習慣易致氣血運行變慢、精神不濟

現代人生活忙碌，時常感到疲憊不堪，怎麼休息都不夠，但有些日常習慣，才讓你愈休息卻愈疲累。



中醫師列出3個常見壞習慣，包括賴床太久、喝太多咖啡，以及吃太多生冷食物，這些看似無害的行為，其實會讓身體的氣血運行變慢，導致精神更加不濟。

預防職業過勞5大心法（按圖率先了解👇👇👇）

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「賴床」太久反而更累

台灣中醫師陳櫂瑔指出，很多人認為，前一天晚睡，隔天多補一點睡眠，就能恢復精神。但中醫認為，睡太久會讓氣血運行變慢，反而導致精神更差，所以早上睡醒後，最好先起來活動10分鐘，讓身體慢慢甦醒，若一覺睡到中午，反而感到會昏昏沉沉、提不起勁。

「喝咖啡」只是假裝有精神

陳櫂瑔表示，咖啡雖然可以短暫提神，它只是讓交感神經興奮，並不是真正補充氣血，只會讓身體「假裝有精神」，等咖啡因退去後，就會變得更累、更容易依賴咖啡，建議民眾可以改喝枸杞紅棗茶、黃耆茶來補氣養血，比咖啡更能真正恢復精神。

喝咖啡、喝茶族群衰弱風險較低？（按圖👇👇👇）

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「生冷食物」讓脾胃愈來愈虛

很多女生喜歡喝冰奶茶、吃涼拌沙律，但陳櫂瑔提到，中醫認為脾胃是人體的「發電機」，而吃生冷食物容易讓脾胃虛弱，脾胃虛了，氣血自然不足。因此建議民眾，要盡量少吃冰食物，平常可以喝點溫熱的薑棗茶來健脾暖胃，增強體質，提升精神狀態。

從日常習慣調整 才能改善疲累

陳櫂瑔提醒，民眾想改善「總是累」的狀況，與其拼命補眠、喝咖啡，不如從日常習慣開始調整，透過早起活動、減少咖啡因攝取，以及避免生冷食物等方式，讓身體的氣血運行更加順暢，自然能夠恢復活力，擺脫疲憊的困擾。

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