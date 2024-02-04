暗瘡｜9個爆瘡壞習慣你全做了？沖涼花灑洗面超NG　1行為恐致爛面

每次早上醒來發現怎麼臉上又多一顆痘痘，為了消滅惱人的痘痘已經花了太多的金錢在上面了，但究竟為什麼會一直長痘痘呢？



這次我們整理了九個會讓痘痘不停增長的壞習慣，快看看你有沒有中標吧！

9個暗瘡長不停的壞習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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亂摸臉

你還在用髒髒的手摸臉嗎？上班上課習慣性的托腮，有事沒事摸一下臉，抓一下癢，或是接電話的時候用充滿細菌的手機貼著臉，這些都是讓細菌滋生到皮膚的壞習慣，天天這樣做，痘痘每天都會找上門來！

洗澡直接用水龍頭噴

洗澡的時候千萬不要不顧三七二十一打開蓮蓬頭值就往臉上澆，蓮蓬頭的水柱雖然不大，但還是會直接刺激到我們的臉，除了破壞掉皮膚屏障之外，久了還會生出一小細紋。正確的洗臉方式應該是用35~38度的溫水捧在手心上去做清潔，才能夠保護肌膚，讓我們的臉清潔的更徹底。

不塗防曬出門

很多人會因為臉上的有痘痘不願意在塗防曬出門，覺得皮膚已經夠油了，還要抹一層油上去只會長更多痘痘而已，但其實紫外線也是住長痘痘越變越大顆的兇手喔！因為紫外線會刺激皮脂腺，讓痘痘一天比一天大顆，如果有痘痘方面顧慮的話可以選用方曬係數約SPF30左右的防曬產品就可以達到抵抗紫外線的作用了喔~

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吃太甜太油太鹹

蛋糕手搖不離手，每天來一頓麻辣火鍋跟烤肉，這樣高糖、高油、高鹽的飲食習慣會讓皮脂腺分泌大量的油脂，讓痘痘瘋狂冒出來，所以就算吃美食再幸福，也要顧慮一下皮膚的感受啦~

不喝水

天天以飲料代替水，越喝痘痘越多，每天固定喝2000毫升以上的水不只能讓痘痘一顆一顆的消下去，還能減肥，根本是零成本的保養跟瘦身秘訣，是不是非常心動啊！

妝不卸乾淨

卸妝卸不乾淨是非常容易長痘痘的，就連卸妝產品也需要好好的挑選，油性肌的朋友建議要避開含有「礦物油」的卸妝產品，礦物油在皮膚上形成的油膜會堵塞住毛孔，所以盡量避免使用此類的產品。其實不論彩妝的濃淡，卸妝油是適合每個膚質的產品，不會因為是油類所以讓痘痘增生，反而能更徹底的卸除彩妝，還能達到滋潤皮膚的作用喔！

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枕頭套不換

枕頭套上面會吸附著我們人體流出來的汗跟皮脂，就算是洗完澡才上床也是一樣，甚至還有很多塵螨！不固定更換枕頭套不只會讓你覺得這顆痘痘長得莫名其妙，在衛生方面也不太OK喔~所以建議一到兩個禮拜就洗一次枕頭套，才不會讓痘痘在你睡覺時偷偷冒出來啦~

化妝工具不清洗

每次用完刷具跟粉撲就丟在一旁，不固定清洗，小心痘痘都藏在你的美妝工具上！我們的工具也是非常需要清洗的，不然細菌也會孳生在上面，下一次化妝時在使用就會讓細菌全跑到臉上了。建議使用一到三次就要好好的清洗一下化妝工具，洗到水看不出有彩妝的顏色就可以了，洗乾淨之後要放在通風的地方晾乾。

熬夜

熬夜絕對是長痘痘的元凶，每天晚上的11點到凌晨3點是我們人體新陳代謝最旺盛的時段，如果這個時間點還沒睡覺的話，就會嚴重影響皮膚代謝的工作，讓毛孔變得粗大，造成皮脂分泌增生，進而阻塞毛孔，讓痘痘跟粉刺全部都長到你臉上去！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】