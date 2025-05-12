8歲女童持續腹痛3個月！「異食癖」惹禍　手術取出大量「這東西」

年僅8歲的女童小安，因長達三個月的間歇性腹痛，近日症狀加劇並伴隨頻繁嘔吐，被送往醫院緊急就診。經詳細檢查後，發現她的胃部及小腸內充滿毛髮結石，導致部分腸道阻塞。所幸，經手術成功取出多顆毛石，目前女童情況穩定，並持續接受心理與營養治療。



毛石症候群通常與心理因素有關 罕見但會影響消化系統

台灣彰化基督教兒童醫院兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷醫生進一步指出，這類異物性腸阻塞在兒童中相當罕見，尤其是因吞食毛髮形成的毛石症候群（Rapunzel Syndrome，長髮公主症候群）。除了影響消化系統外，這類行為通常與心理因素有關。因此術後轉由兒童心智科後續治療。過去四年，還收治了四位類似病況的小女童，分別是兩名13歲、一名8歲及最小年紀6歲的小女生，分別也有類似的症狀，最後都是以手術將這些毛髮結石取出，手術結束之後狀況都恢復的非常順利。

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異食癖可能因缺乏微量元素 家庭和學校壓力也是成因

接手治療的兒童心智科劉怡君醫生指出，小安吞食的毛髮極可能來自自身，並診斷其患有異食癖及疑似拔毛癖。劉怡君醫生表示，異食癖是發生在學齡前跟學齡孩童的疾患，成因是多重因素交雜而成，有時是因為微量元素缺乏、或者家庭、學校環境壓力，造成孩子異食的狀況。家長只要跟醫生好好配合，例如內外科診治、營養素的調整補充，以及透過傾聽讓孩子多聊聊自己的狀況給予心理上的支持，並幫助孩子面對壓力及調適情緒；如有需要也可以搭配血清素再回收抑制劑等多管齊下的治療，都可以讓孩子恢復健康成長。

多多傾聽孩子 異食、拔毛、反覆腹痛可能是警訊

彰化基督教兒童醫院院長陳家玉教授表示，這樣的成功案例，提醒我們不僅要治療孩子的身體，更要傾聽孩子的心，早期發現心理壓力與行為改變，才能真正幫助孩子走向健康成長之路。

彰基醫療團隊提醒家長，若孩子出現異常進食行為、經常拔毛、情緒低落或反覆腹痛，應及早就醫評估，避免影響身體健康。

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