「發配邊疆」到底發配去邊？為何犯人如此恐懼？實際慘況令人心寒

撰文：風傳媒
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不論是歷史上還是在影視作品中，我們總是很常聽到「發配邊疆」或「流放邊疆」，而每當被判流放時，每個罪人都是一臉絕望、臉色蒼白。流放真的那麼可怕嗎？為什麼古人的反應跟被判死刑差不多？

原來在古代，流放真的很可怕，畢竟消息不流通，路上交通也不好，要是被放到鳥不生蛋的地方，可能在路上就歸西了，連自己怎麼死的都不知道。

更不用說中國古代熱門的流放地都在極南或是極北，南方充滿毒蟲和瘴氣，北方則會冷死。最重要的是，在那裡遠離朝堂，很快會被世界遺忘，對想當官一展抱負的人而言，實在是非常絕望……

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若被流放，人生無望

或許現代人會想：流放不就是到比較遠的地方嗎？還活著就有可能再回去，為什麼要這麼怕？這就要從古代的角度去看，才會比較能理解古人的痛苦。

當時，犯人要用雙腳走去流放地，而古代不比現代，交通不方便，沿路的環境更是惡劣，很多人在半路上就撐不住了。就算平安到了流放地，也是另一種折磨的開始，流放的刑期都是十年起跳，最高到無期（皇帝忘記叫你回來了），試想在一個陌生的荒涼地方，方圓百里可能只有你一個人，環境惡劣，周圍充滿未知的生物和極端的氣候，還要在這裡度過下半輩子，想想就崩潰。

再者，皇帝判你流放，基本上就是希望你遠離朝政、不要來亂，所以大部分被判流放的人這輩子的政治生涯算是完了，而古時候有多少人十年寒窗苦讀，一生的目標正是考上科舉做官呢？當被流放時，不就等於這一生已經失敗了嗎？

當然，有很多人是皇帝看不爽、但又不能明目張膽地判流放，就會以貶官的方式，把人送到遠得要命的城市當官，再「不小心」忘記叫你回來，四捨五入也就等於流放了，所以被貶官到偏遠地區的文人們才會一直寫文抱怨，因為他們內心真的有滿腹委屈啊！

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天高皇帝遠，只好寫廢文：和鱷魚說話、爬山練身體

既然都無法實現人生理想了，這些被流放的文人在荒郊野外能做什麼呢？當然是不斷發文抹黑朝政，再多說兩句：「看吧，沒我果然不行！」想要再喚起皇帝的記憶、把自己叫回去上班，所以就誕生了許多現今所說的「經典之作」。

像因為把佛骨說成雞骨頭而被貶到潮州（距離長安1852公里）的韓愈，就在潮州練起爬說語、寫了篇跟鱷魚對話的《祭鱷魚文》，叫鱷魚們乖乖聽話、不要來亂，據說就真的沒有鱷魚擾民了。他還寫了求情的懺悔信，跟皇帝說自己知道錯了，請皇上看在他又老又窮、女兒在貶官路上死掉、孤身一人好可憐讓他回去（那當初為什麼還要諫佛骨……）。

因為永貞革新失敗而被貶到永州（距離長安1219公里）的柳宗元，堪稱是「貶官廢文王」，大家應該都在中文課上學過他的「永州八記」之一《始得西山宴遊記》，但那其實就是爬山遊記，八篇都是相似內容：今天爬了這座山，山好高、蟲好多，還有奇怪的石頭，我過得好苦但我不說……不就是討拍廢文嗎！

而最遠被貶到海南島（距離開封2013公里）的文學大家蘇軾，在黃州惠州澹州的貶謫生活中寫下了一堆吃好吃的肉、喝好喝的酒，外加一些摻有釋道思想的人生哲理日記，可以說是自我激勵的雞湯文始祖。

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極南和極北＝熱門流放點

至於流放的地點要怎麼定呢？通常是看皇帝心情，通常是越南越好，或是越北越好，不論南北，越遠就越好，畢竟皇帝不開心，一點也不想看到你。

具體地點當然還得看是哪個朝代，畢竟每個朝代的疆域不盡相同，邊界的區域也不同。像是唐以前的人多半會被流放到交州（今越南北部）或是朔方（今陝北、寧夏一帶），如初唐四傑的王勃，他爸爸就曾被逐於交州；而唐宋時期的版圖更大，流放地也更遠了，像是房州（今湖北）、澹州（今海南島）和沙門島（今長山列島）都是熱門放逐地。

明清以降，由於版圖變更，熱門流放地也不同了，明代、清初主要罪犯流放地之一是尚陽堡（遺址在遼寧鐵嶺），康熙平定三藩之亂後，就下令「凡附屬吳三桂之滇人，悉配戍於尚陽堡」。寧古塔（今黑龍江寧安）也是清代前期的熱門流放地，鄭芝龍全家曾被流於此處，《延禧攻略》裡的玲瓏也被流放到這裡。清代打下準嘎爾汗國、將新疆地區納入版圖後，新疆就成了新興流放點，尤其是清代後期的都往那裡丟，像是抗毒名臣林則徐就曾在新疆度過近五年時光；還珠格格也有提到「流放伊犁」的場景。

所以說古人害怕流放不是沒有原因的，除了流放地蠻荒不適生存、路途遙遠死亡率高，很多人可能剛出首都不久就死在路上了，可能是水土不適、也有被政敵暗殺的可能。不過，對一心當官的士人來說，最可怕的大概還是遠離朝政、失去人生希望，生不如死的活著吧。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：流放邊疆到底去了哪裡?為何讓人比被判死還絕望？揭古代讀書人心中最深的恐懼

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