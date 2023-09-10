皇帝死後妃嬪如何陪葬？4種恐怖死法公開　賜毒酒算有尊嚴？

中國古代盛行殉葬制度，宮中的嬪妃被視為君主的附屬品，不但要在皇帝生前誠心侍奉，就連皇帝駕崩後，也難逃被迫陪葬的命運，而這些無辜的妃子在犧牲前，究竟都經歷了什麼呢？



古代皇帝為何實施殉葬制度？

根據《搜狐網》報道，皇帝通常自稱為「天子」，他們享受著偌大的權力與財富，品嘗珍饈美食、身著絲綢錦帛，也總是簇擁著大批侍從在一旁伺候。

然而他們的慾望並不僅止於此，帝王期望在自己死後，能將這些榮華富貴一同帶到九泉之下，繼續享受奢華的待遇，於是殉葬制度應運而生。

活埋不是最殘忍 「灌水銀」方法令人心寒 一個圖輯看清中國妃嬪陪葬4種慘死法（點圖放大閱讀）：

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殉葬制度的歷史淵源

最早的殉葬制度可追溯到殷商時代，君主們相信死後的靈魂將在另一個世界生活，因此身邊的奴隸或貴族也會一同被葬，以便在逝世後繼續為他們服務。相傳成吉思汗殞沒時，靈柩經過之處，所遇之人「盡殺之」以殉葬，一路上殺了近2000人，另外還用了40名貴族女子陪葬，雖然這些記載的可信度尚有爭議，卻已能彰顯出殉葬的殘酷。

千百年來，殉葬制度經過了歷代帝王的禁止與重啟，包括漢景帝、明太祖、清世祖駕崩後，都有多位妃子陪葬，直到清朝時期，康熙對於活人殉葬的習俗深惡痛絕，明令徹底廢除，於是如此慘無人道的陋習，到了公元17世紀才真正廢止。

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古代殉葬的4種殘忍死法

一、御賜毒酒

皇帝會在死前事先擬定好一份殉葬名單，這份名單除了負責執行的太監之外，不會讓其他人知道，等皇帝駕崩後，就會把名單上的人聚在一起宴請她們，然而食物和酒水早已被下了毒，這些人毒發身亡後，便隨著一起皇帝下葬。

此外，由於妃子們是到陰間伺候已故皇帝的，可以算是有功之臣，所以會盡量減少她們的痛苦，而賜毒酒相對來說是比較有尊嚴的死法，可以讓妃子的面容較為體面。

二、御賜白綾

太監會於居室內放置太師椅，在每個太師椅上方都懸掛白綾，接著勸說被召集至此的妃子自縊，當她們將頭伸向白綾結成的套扣內，再用腳推開太師椅，過幾分鐘便沒了呼吸，但若有心生畏懼或反抗的妃子，太監便會強制施刑，手段相當殘暴。

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三、活埋

在皇帝下葬當天，嬪妃會被注入令人昏迷的藥物，當她們再次醒來，就會發現自己身處在漆黑的墓穴中。為了防止她們逃跑或破壞墓穴，身體會被牢牢綁住，即使拚盡力氣也無法掙脫，這也是為什麼在墓穴中，會發現一些骨骸在生前奮力掙扎過，而呈現蜷縮或雙腿張開的姿態。

有不少人好奇這些陪葬的妃子能在墓中存活多久，根據研究，這取決於墓穴大小和殉葬人數的多寡。若墓穴寬大且殉葬者不超過18人，她們約能掙扎5天左右；若人數在18到50人之間，則只能茍延殘喘3天；若超過50人，甚至是上百人，最多活1天就會窒息而死。

四、灌水銀

這是為了確保陪葬妃子的遺體不會輕易腐爛而發明的方法，由於灌水銀的過程較為困難，太監會先讓她們喝下具有安眠效果的茶水，等妃子昏迷過去後，在她們的頭部及身體各處挖洞，使用銅勺往裡頭灌入水銀，再用針線縫好，使水銀隨血液流通全身，最後慢慢死去。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：皇帝駕崩後，後宮妃子都是如何陪葬的？揭密4種死法，活埋不是最殘忍】