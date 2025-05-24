高溫來襲開冷氣又怕電費貴？台電教你實用3招 開整晚也能省電37%
撰文：TVBS新聞網
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近來炎熱高溫，不少人熱到受不了，白天只想待在冷氣房裡，晚上更是要開冷氣才能入睡，但又怕一覺醒來電費貴森森，煩惱想舒服又想省錢該怎麼辦？對此，台電傳授「省電3大招」，最多可以省電37%。
一名女網友近日在Threads發文表示，跟朋友聊天才知道，原來夏天很多家庭的冷氣都是吹整晚，直呼「我真的嚇到了！」她提到自己平常睡覺冷氣都會定時，但時間一到冷氣關了孩子就會熱醒，坦言根本沒辦法好好睡。
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該貼文一出立刻引發討論，不少人相當贊同，紛紛表示
「晚上不吹冷氣真的睡不著」、
「我也常常因為開定時被熱醒」、
「睡到一半全身流汗熱醒」、
「小孩體質都很熱，沒吹真的很難一覺到天亮」、
「到底怎麼吹才能省電」。有網友也分享省電撇步，
「冷氣溫度調高可省電」、
「定期清洗濾網也可省電」、
「冷氣溫度不要設太低，搭配電風扇很涼又省電」。
對此，台電表示，第一，吹冷氣時溫度每調高1度可省電6%，建議設定在26至28度，搭配電風扇或循環扇；晚上睡覺可以設定「舒眠模式」，冷氣會在使用者入睡後，溫度逐漸調高，溫度上升越多就能越省電。第二，每2至3週定期清洗冷氣濾網可省電10%。
除此，台電更建議，選購冷氣時優先選擇具節能標章（能源標籤，Energy Label）、能源效率1級的產品，能源標示1級跟5級相比，可以省電37%。
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