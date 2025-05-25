家中3大吃電怪獸　除冷氣機和雪櫃外　熱水器耗電可能才是最致命

家電達人486先生特別點名容易被忽略的3大「吃電怪獸」，其中「傳統儲水式熱水器」可能比冷氣更耗電。



486先生指出，電熱水器的耗電量與容量、使用頻率和加熱效率具高度相關，建議依照家庭人口與用水需求，挑選適當機型，並設定適當水溫，以降低不必要的能耗。他建議可汰換成「即熱式或瓦斯型熱水器」既安全又省電且效率更高。

建議冷氣溫度設定在26度至28度之間（AI生成圖）

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另外，全年無休的冰箱在夏月的用電量也顯著提升，除了天氣使冰箱內外溫差加大，頻繁開關冰箱拿取冰品或飲料，其實也增加壓縮機的啟動頻率，導致電費增加。486先生建議，一次拿齊需要的物品，熟記擺放位置，以縮短開門的時間和頻率；此外，冰箱內部維持7分滿，讓冷空氣循環流通，並注意門邊膠條是否密合，定期清理後方散熱孔，都能有效降低壓縮機的負擔，提升整體效能。

最後是炎炎夏日必備冷氣，486先生建議將溫度設定在26度至28度之間，並搭配循環扇加速空氣循環，能快速達到冷房效果還可省電。再來，進出冷氣房務必隨手關門，避免冷氣流失，否則溫度升高，壓縮機又得強力運轉，反而耗電。

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