日本1円硬幣竟是廚房清潔好幫手 一位置「不清潔也一樣乾淨」
撰文：聯合新聞網
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家中廚房最常使用的就是洗手盤及水槽，一名網友分享，終於找到日本1元日幣的實用功能，只要丟2枚在水槽提籠，實測三周，不特別清潔也一樣乾淨。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
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這名網友在社群平台「Threads」表示，日本旅遊最難用的1元日幣，竟然是廚房小幫手，只要把水槽提籠內的食物渣渣倒掉後，放入2枚1元日幣，不用特別刷洗，水槽提籠就能維持相當乾淨，直言：
「實測三週，真的超級有效！」
貼文一出後，不少網友都驚呼：
「感謝分享，馬上去找出日幣來試試」
「1圓好厲害！」
「太好了，我皮包一堆」
「找到優秀伴手禮！每個人發2元，比買餅乾那些更省」
「突然好想找1元日幣」
「可惡要離開前，一元都捐了」
「哇！太厲害了」。
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此外，也有網友分享丟鋁箔紙也可以達到同樣功效，回應：
「用鋁箔紙揉成小球，丟三顆也超有效」
「鋁箔紙揉一揉也可以喔，我也在脆上學到的」
「我是用兩坨鋁箔紙球！」
「之前有人說鋁箔紙揉成一顆小球丟進去也可以」。
事實上，鋁具有抑菌效果，與水接觸會產生微量的鋁離子，有一定程度的抗菌或抑制黴菌與細菌滋生的效果。
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