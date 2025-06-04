日本開架美妝10款暢銷睫毛膏推薦　ettusais主打束感睫香港有售

夏天也要美美的！逛日本美妝店要怎麼挑選必買的睫毛膏，才不會造成眼妝大崩壞是非常重要的功課。



2025人氣之選，濃密捲翹、持久度到溫水可卸型及現下最不可缺少的防水防油不暈型，日本必買睫毛膏推薦10選，一起來看看有沒有適合妳的睫毛膏吧！

10款日本旅行必買暢銷睫毛膏，防水防油不暈染，打造持久完美眼妝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款日本藥妝店熱銷睫毛膏推介（dejavu官網；01製圖）

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1. UZU 超纖長抗暈睫毛膏 玄黑

日本神級眼妝品牌UZU睫毛膏攻佔日本各大排行榜，添加美容成分做為眼部保養最讓人心動，除了基本款的黑、棕色，還有多種不同顏色可以挑選。濃密卻根根分明，防油還溫水可卸，是心機自然妝的首選。

商品資訊：

名稱：UZU MOTE MASCARA BLACK

建議售價：1,980日圓（折合約109港元）



2. dejavu Lash Up K睫毛膏

新開發的密貼薄膜極高滑順貼合，能固定捲翹的睫毛防止下垂，是搶救塌塌睫毛的神器，且能阻隔眼皮油脂，防止暈染，超級細刷頭從眼頭到眼尾都好塗，不放過任何一根自有睫毛，簡單完成捲翹放大電眼效果，溫水即可卸除，才一推出就造成爆買現象。

商品資訊：

名稱：塗るつけまつげ ラッシュアップ

建議售價：1,320日圓（折合約73港元）



3. Majolica Majorca戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏BK999

這款是許多美妝部落客愛用且有口碑的睫毛膏，扁梳狀雙刷頭，連下睫毛也容易塗，從根部刷起延展性佳，4mm漆黑長纖維讓睫毛根根分明刷出極飛天捲翹效果，抗油不暈染，溫水也可卸，很多人從學生時代就開始用它，是經典不敗款。

商品資訊：

名稱：ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング

建議售價：1,650日圓（折合約91港元）



4. Maybelline 飛天翹防水睫毛膏

全新添加角蛋白複合物，擦睫毛的同時讓睫毛更能深度滋養本身睫毛使其強韌捲翹，維持24H根根飛揚。採用最輕量的纖維，延伸效果超優，使睫毛捲翹纖長外還可以維持一整天，睫毛膏輕盈不厚重感很重要。

商品資訊：

名稱：Maybelline スカイハイ

建議售價：1,694日圓（折合約93港元）



5. KISS ME花漾美姬 瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏 02棕

想要浪漫約會妝絕對少不了棕色睫毛膏！玫瑰棕色可以讓眼神變得溫柔優雅，與它牌棕色睫毛膏相較，畫起來的妝容不誇張，低調又有神，且擁有花漾美姬睫毛膏一向強調自然捲翹的優點，在防暈、防油、防水這方面又很強大，不結塊又持久定型，是超級生火的一款。

商品資訊：

名稱：KISS ME ロング＆カールマスカラ アドバンストフィルム

建議售價：1,320日圓（折合約73港元）



6. INTEGRATE 輕盈美睫精萃睫毛膏（彎彎翹麗）

這一款睫毛膏也是弧型梳狀雙刷頭，能從根部刷起延伸睫毛長度，形狀記憶維持捲翹的睫毛，可以刷出向上立體捲翹效果，輕鬆達成俏麗的眼眸，有添加養護精萃，受損修護及毛鱗片保養，讓睫毛更加強韌，防水、防汗、防皮脂，不愧為高CP值的品牌。

商品資訊：

名稱：INTEGRATE マツイクガールズラッシュ

建議售價：1,320日圓（折合約73港元）



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7. 艾杜紗ettusais絕對塑型睫毛膏

刷頭使用根根分明的梳頭，輕鬆打造乾淨的束感睫毛。主打持久捲翹及濃密熊貓眼妝的效果。內容物添加玻尿酸等美容液成份，不損害自身睫毛的健康也能維持妝容，長時間保持捲翹，並抗汗、抗淚、抗皮脂，抗暈染。非常適合現下流行的乾淨淡雅妝容。

商品資訊：

名稱：エテュセ アイエディション（ラッシュトップコート）01

建議售價：1,650日圓（折合約91港元）



8. Fasio 極緻持久防水纖長捲翹睫毛膏

新包裝上市的Fasio睫毛膏一上市就引發話題，FASIO在2021年時重塑品牌形象，換上輕盈夢幻、有少女感的新風格，其中又以睫毛膏的包裝設計最受矚目，其抗暈、溫水卸的優勢仍實力不減當年，有可愛的包裝加持，也引起不小的轟動。

商品資訊：

名稱：ファシオ ウルトラ WP マスカラ 01

建議售價：1,320日圓（折合約73港元）



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9. Pmel 說謊睫毛膏

突然爆紅的會說謊的睫毛膏，近期偽素顏的妝容十分興盛，過去濃密的睫毛風格已不再是主流，正是因為Pmel主打刷起來的效果，讓長睫毛像是天生，因此剛推出時掀起一波熱潮，日本的藥妝店甚至是一度一支難求的盛況。說謊睫毛膏以透明帶黑、棕等不同顏色設計，不飽和的配色讓擦起來的感覺更自然，更添加了蠶絲提取物、珍珠提取物、透明質酸鈉……等成分，在睫毛變得更纖長的同時，也能滋養睫毛。

商品資訊：

名稱：ピメル パーフェクトロング＆カールマスカラ 透け感ブラック

建議售價：1,100日圓（折合約60港元）



10. kingdom黑龍堂 束感持久捲翹睫毛膏

可謂是短睫毛族的一大福音，市面上的刷頭很容易有結塊或是蟑螂腳的問題，兩面不同刷頭，輕鬆刷出自然束感。讓你的睫毛根根分明排排站好，內含有捲翹蠟，讓睫毛持久上翹，短睫毛也不怕被眼皮擋住。

商品資訊：

名稱：キングダム 束感カールマスカラ

建議售價：1,760日圓（折合約97港元）



每個人的膚質狀況都不同，防水防油抗暈力要親自試過才能了解，而且也要考慮是在什麼場合使用，像運動時不僅要防水防汗還要抗油脂，所以一個女生擁有3~4支睫毛膏很正常啦！還在尋找的女孩們，可以先思考自己喜歡哪一種效果的睫毛再做選擇哦！希望以上資訊可以幫到大家。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】