鼻毛外露好尷尬？隨意拔除可能引發嚴重後果！



黃軒醫生提醒，鼻毛具有重要的防護功能，不當處理可能導致感染，細菌可能經由血管進入大腦，嚴重時甚至會危及生命。

鼻毛勿亂拔！醫生指隨時「發炎化膿」 建議過長外露最好這樣處理（01製圖）

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒近日在臉書發文表示，人體每日吸入約1萬公升的空氣，其中包含細菌、病毒、灰塵及懸浮微粒等有害物質。鼻毛扮演「守門員」角色，能有效攔截這些髒污，並在遇到花粉等過敏原時，透過打噴嚏的方式將其排出體外。研究更發現，鼻毛較濃密的人在罹患季節性過敏性鼻炎時，較不容易發展成氣喘。

醫生特別提醒，鼻子、嘴唇到下巴的區域被醫學界稱為「危險三角區」，該處的血管與大腦相通。若貿然拔除鼻毛造成感染，細菌可能經由血管進入大腦，引發嚴重感染，雖然機率不高，但確實有相關案例發生。

對於鼻毛外露的困擾，黃軒建議使用圓頭小剪刀或專用修剪器進行修剪，而非完全剪除。他強調，拔除鼻毛不僅會造成劇烈疼痛，更可能傷害毛囊和周圍皮膚，導致細菌入侵，引起鼻腔內部發炎、紅腫，甚至化膿。

科學研究顯示，拔除鼻毛的疼痛程度不亞於拔頭髮，且會引發打噴嚏、流淚等不適反應。黃軒呼籲民眾重視鼻毛的防護功能，採取正確的處理方式，以維護身體健康。

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