美女舞者裙子被火把點燃「在觀眾眼前遭火焰吞噬」　全身80%燒傷

在哥倫比亞昆迪納馬卡省奇亞市的餐廳內，一名女舞者在表演過程中發生了可怕的意外。



這名舞者勞拉（Laura Villamil）在7月17日的表演中，不幸被其他舞者手中的火把點燃了裙子，瞬間被火焰吞噬。

哥倫比亞餐廳女舞者勞拉被其他舞者手中的火把點燃了裙子，瞬間被火焰吞噬。（X@Laura Villamil）

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當裙子著火後，勞拉慌亂地在表演場地中奔跑，試圖尋求幫助，這一幕也讓在場觀眾驚慌失措。

餐廳員工迅速採取行動，用衣物和毛毯將火撲滅，但勞拉的80%皮膚已遭嚴重燒傷，目前情況危急。

據維拉米爾的哥哥聖地亞哥（Santiago Villamil）透露，她已經接受了氣管造口術並使用機械通氣，醫療團隊正在進行必要的治療，但病情仍不容樂觀。

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事件發生後，餐廳發表聲明表示，他們將全力支持勞拉及其家人，並將密切關注她的恢復進展。

為防止類似事故再次發生，餐廳已決定暫停所有火焰相關的表演。

市長多諾索（Leonardo Donoso）表示，初步調查顯示，這起事故可能涉及「職業風險」。

當局將進一步調查此次事故的原因，並重新評估是否應該允許類似的火焰表演繼續進行。

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