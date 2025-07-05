泡泡瑪特Labubu爆紅　多數網友指沒跟上流行全因「這1理由」？

發源於內地的知名潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（Pop Mart）紅遍全世界，可愛的造型加入網路的推波助瀾，就連香港人也陷入瘋狂，不少人排隊搶購相關產品。



有女網友好奇為何那麼多人搶著收藏，是否大家都有跟上這波流行？

Labubu熱潮席捲港台，引發網友論戰，「丑萌」魅力為何引發全民收藏？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

泡泡瑪特Labubu爆紅 女網友問大家有否跟上潮流 網友拒絕全因「1原因」（Gettyimages；01製圖）

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原PO在台灣PTT發文表示，最近滑IG都看到不少人在曬Labubu，而且一堆人狂買周邊娃娃，起先還以為是什麼荷里活動畫的新角色，後來發現是現今很流行的盲盒人物，路上一堆人還會在包包上掛Labubu的小吊飾，讓原PO好奇想問大家是否都有跟上這個流行？

貼文引來不少討論，

「智商稅」

「包包加上那個東西就是『阿雜』（心情煩躁）」

「我很好奇是從誰開始熱潮？是網紅還IG廣告？」

「會看網路開盲盒影片，但我不會買」

「Lububu前兩年海外就在紅了啊，是台灣人跟風速度太慢吧」



還有人認為有些買家是為了投資，

「有些人是買來投資的，可能他們也覺得很醜」

「實體NFT，不快點出手轉賣就會變垃圾」

「潮流玩具就是給小圈圈有錢人自己炒就好，普通人跟風跟進只會賠錢而已」



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多數網友不喜歡的原因在於外型不討喜，

「有夠醜」

「沒有（跟流行），外貌太奇特欣賞不來」

「太醜，欣賞不了這種審美」

「不買，看不懂這玩意」

「不如吉伊卡哇（Chiikawa）」

「無法理解它的可愛」

「在林口三井看到覺得好醜」

「重點很醜，醜要紅得久必須有其他影視作品，它沒有」

「覺得Labubu很醜，其他系列就還不錯」



不過有人覺得喜好是個人的事，不應該對他人進行批評，

「沒有（跟流行），但個人消費行為尊重，不必批鬥別人的喜好」

「每個時代都有流行東西，沒必要批評」

「我不理解，但尊重」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】